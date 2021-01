Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 08h46

Novembre dernier, Capcom a souffert d’une cyberattaque ayant entraîné une violation de données concernant l’entreprise japonaise, ses employés, ses anciens employés, ses filiales et ses utilisateurs. À ce moment-là, il a été dit que 350 000 personnes au maximum auraient pu être touchées. Maintenant, un nouveau message révèle que 16406 personnes ont vu leurs informations personnelles compromises, avec un nombre maximum de victimes potentielles augmentant à 390 000.

Selon un nouveau rapport de Capcom, ce nombre est composé de 3 248 partenaires commerciaux, 9 164 anciens salariés et apparentés et 3 995 salariés actuels et apparentés. Les informations compromises comprennent les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses postales et informations sur les ressources humaines. Voici ce que la société a commenté à ce sujet:

Capcom tient à réitérer une fois de plus ses plus sincères excuses pour toute complication ou inquiétude provoquée par cet incident. En tant qu’entreprise qui gère du contenu numérique, nous prenons cet incident très au sérieux. Afin d’éviter la répétition d’un tel événement, nous nous efforcerons de renforcer davantage notre structure de gestion tout en recherchant des options juridiques concernant des actes criminels tels que l’accès non autorisé à nos réseaux.

Heureusement, Capcom réitère à nouveau que les informations de carte de crédit n’ont pas été compromises, car une entreprise externe s’occupe de cet aspect. De même, l’attaque n’est pas liée à la zone en ligne, il est donc sûr de jouer en ligne et d’acheter dans les magasins numériques.

Actuellement, l’entreprise est déjà en contact avec les personnes concernées, et collabore avec les autorités du Japon et des États-Unis pour enquêter sur l’impact total de l’infraction, ainsi que pour améliorer votre sécurité. Dans des sujets connexes, nous avons déjà testé la démo de Monster Hunter Rise, et ici vous pouvez consulter notre gameplay. De même, le nouveau film Resident Evil comprendra un personnage classique de la série.

Via: Capcom

Nous avons testé le clavier Primus Gaming Ballista 200S et la souris Gladius 16000P

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.