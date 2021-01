La société souligne les bonnes ventes de Resident Evil 3, en attendant cette nouvelle génération de Resident Evil 8.

Le troisième trimestre fiscal de Capcom il en a été un de lumière et d’obscurité, et ce n’est pas à cause de lui. Nous parlons de cette grave cyberattaque qui a affecté l’entreprise, provoquant la fuite de documents privés sur les jeux de l’entreprise, ses plans actuels et ses projets inopinés. Le fait est que, face à cette situation, on s’attendrait à ce que résultats financiers Capcom a été affecté négativement, mais cela ne semble pas être le cas. En attendant de connaître ses résultats fiscaux la semaine prochaine, Capcom relève vos prévisions de revenus et de ventes pour l’exercice financier se terminant le 31 mars.

Sur son portail investisseurs, la société japonaise publie une revue de vos prévisions données financières pour l’exercice en cours, avec des chiffres plus élevés pour les ventes, les bénéfices et le yen par action. Il s’agit d’une augmentation modérée: Revenu prévu passer de 82 milliards à 92 milliards de yens (733,22 millions d’euros), ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à ses prévisions d’octobre. Et les bénéfices attendus a augmenté de 19,6%, à 30,5 milliards de yens, environ 243 millions d’euros au taux de change actuel.

Maintenant, Quelles sont les causes de cet optimisme? D’une part, Capcom souligne que les ventes de Resident Evil 3 sont restées solides au troisième trimestre de l’année. De même, et comme d’habitude ces dernières années, Monster Hunter World et son expansion Iceborne ils continuent à bien faire dans les magasins. Nous vous rappelons que MH: World est actuellement le jeu le plus vendu de Capcom dans son histoire. Et aussi les ventes attendues de ce titre entrent en jeu que les joueurs de Commutateur Nintendo Ils attendent comme de l’eau de mai. Ou mars, dans ce cas.

On parle de Monster Hunter Rise, la tranche de la saga pour Switch qui fait ses débuts avant la clôture de l’exercice: «Les réservations de MH Rise, un jeu important dont le lancement est prévu en mars de cette année, ont eu un début prometteur“Pris dans leur ensemble, tant les réserves pour cette tranche, que la poursuite des performances des jeux précédents, conduisent Capcom à” s’attendre à ce que les résultats de cette division [videojuegos] dépasser nos plansDe plus, et assez curieusement, la division des machines de divertissement de Capcom (pachinko et pachislot) a dépassé ses attentes malgré la situation de 2020.

La sortie de Resident Evil 8 approche

Les prévisions de Capcom correspondant à votre exercice en cours, qui se termine le 31 mars, il est normal que la société ait raté ce grand lancement qui se rapproche de plus en plus. Nous parlons de Resident Evil 8, le prochain opus de la saga fétiche de la société, qui fera ses débuts sur la nouvelle génération de consoles à un moment donné à partir de 2021. Mais ne vous inquiétez pas, les nouvelles n’attendront pas.

Ce même après-midi, il y aura un événement live spécial Resident Evil 8, où Capcom promet de montrer la livraison en profondeur avec un nouveau gameplay. Bien qu’il puisse y avoir d’autres nouvelles pendant l’événement, depuis que la société japonaise a ouvert l’inscription pour la bêta fermée d’un multijoueur Resident Evil sur PS4 et Xbox One. Mais revenons à l’exercice en cours, et si vous l’attendez nouveau jeu Nintendo Switch, dans cet article, nous passons en revue tous les détails de Monster Hunter Rise.

