Et nous continuons avec Capcom et leur intérêt pour les croisements avec d’autres personnages. Si cela ne fait rien, nous avons publié le possible retour de la saga de combat d’arcade Capcom vs. SNK (ou vice versa), nous sommes maintenant confrontés à un livre d’art qui rejoindra les personnages du développeur de jeux vidéo avec ceux du mythique mangaka Osamu Tezuka. Capcom vs Osamu Tezuka sera lancé au Japon en avril de cette année et à l’intérieur, il contiendra des illustrations spéciales des personnages tirés directement de l’exposition d’art qui a lieu au Osamu Tezuka Manga Museum depuis le 23 octobre dernier et que Il se terminera le 23 février de cette année.

Capcom vs Osamu Tezuka Characters ou l’art d’affronter les univers

Dans le livre, nous trouverons des illustrations d’artistes de Capcom et Tezuka Productions et même des mélanges de personnages, de sorte que par exemple, nous pouvons voir Astroboy comme s’il était Mega Man et vice versa. Quelque chose de curieux, car Mega Man est fortement inspiré du personnage créé par Tezuka il y a des décennies. Le truc ne s’arrête pas là et on a l’apparition de personnages emblématiques à la fois de Capcom (Viewtiful Joe, Phoenix Wright ou Chun-Li pour n’en citer que quelques-uns) et de Tezuka (Astroboy, la princesse Knight, Kimba …).

Comme si cela ne suffisait pas, le livre Capcom vs personnages d’Osamu Tezuka Il comprend également différents matériaux et des entretiens avec des artistes des deux sociétés, des œuvres d’art de l’histoire de Capcom et même des plans de développement pour certains de leurs jeux originaux ou des manuscrits et des croquis d’Osamu Tezuka. De plus, un court manga Black Jack contre Ace Attorney à quatre panneaux et quelques scripts de plusieurs adaptations de manga de Tezuka à Anime. Yusuke Nakamura collabore également sur le livre avec une interview et des illustrations inspirées des deux sociétés représentées dans le livre, et Bengus en tant qu’illustrateur de couverture.

Pour l’instant, les plans connus ne vont pas au-delà de l’exposition actuelle et du livre d’art, même si sûrement plus d’un aimerait qu’il transcende et devienne un jeu vidéo. Pouvez-vous imaginer une confrontation entre ces personnages dans le style de Marvel vs. Capcom?

Le prix du livre est de 2750 yens, soit environ 26,50 $ / 21,76 euros au taux de change en vigueur au moment de la rédaction de cet article. Ceux qui pré-commandent via Fukkan seront éligibles pour recevoir un film exclusif Mega Man vs Astroboy tant que les fournitures sont disponibles.

Osamu Tezuka (3 novembre 1928 – 9 février 1989) était un manga et animateur japonais, connu pour ses nombreuses créations et étant l’une des références de l’animation japonaise moderne. Ce n’est pas pour rien qu’il est connu sous le surnom de “Le Père du Manga”, entre autres pour les techniques pionnières utilisées par son étude et les redéfinitions des genres et de nombreuses innovations. Il est considéré par beaucoup comme l’équivalent japonais de Walt Disney, bien que, ironiquement, ce soit Disney qui ait copié son lion blanc pour faire Le Roi Lion. Bien que nous laissions cela pour un autre jour.

