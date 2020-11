L’année dernière, il a été publié Captain Sabertooth et le diamant magique, un film d’animation – le plus récent des sept qui est sorti depuis ses débuts en 1991 sous la forme de pièces de théâtre interprétées par une équipe norvégienne, ainsi que de nombreux merchandising, livres, etc. d’un trésor de pirate légendaire, ceux qui dans les histoires étaient toujours enterrés au pied d’un palmier sur une île déserte au milieu de l’océan, et que seul le perroquet du capitaine pirate connaissait l’emplacement exact et devait être fait pour le répéter entre les cris, tout comme l’île au trésor de Robert L. Stevenson. Suivant une coutume d’il y a des années qui est toujours en vigueur depuis Aladdin, bien que peut-être plus si notoirement plus, ledit film a reçu son adaptation sous la forme d’un jeu vidéo, ou du moins d’un titre qui s’inspire de ladite histoire, bien qu’il ne suive pas strictement l’étape les événements de la même étape par étape, étant le développeur indépendant Ravn Studio avec l’éditeur Zordix Publishing qui ont uni leurs forces pour l’amener à la console hybride sous la forme de aventure de plateforme qui combine l’avance bidimensionnel et tridimensionnel, Étant le 20 novembre la date officiellement choisie pour sa création là-bas.

Captain Sabertooth et la bande-annonce Magic Diamond (Nintendo Switch)

Participez à une chasse au trésor épique dans Captain Sabertooth et le Magic Diamond, un jeu de plateforme d’aventure pirate pour toute la famille!

Incarnez Pinky ou Sunniva et rejoignez l’équipage du légendaire pirate Captain Sabertooth à la recherche d’un mystérieux diamant magique.

Entrez dans un monde dangereux mais magnifique en naviguant entre les îles et explorez les ports de pirates, les plages exotiques et les ruines antiques.

Cherchez des trésors, collectez des améliorations et de nouvelles capacités, et combattez le maléfique Maga Khan et son armée!

