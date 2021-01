Il n’a pas fallu longtemps depuis la confirmation que les niveaux de Captain Toad seront multijoueurs dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury jusqu’à ce que Nintendo nous montre le premier regard. À partir de ses comptes sur les réseaux sociaux, la société a partagé un premier aperçu de cette nouvelle fonctionnalité pour le mini-jeu mettant en vedette le sympathique Captain Toad, graine du jeu vidéo qui a ensuite sorti le personnage pour Wii U et Switch.

Dans la vidéo, à peine quinze secondes, on voit comment quatre crapauds de couleurs différentes résoudre le niveau ensemble. Pour les différencier, ils ont choisi de récupérer le Toad Gang qui a fait ses débuts dans Super Mario Galaxy, donc en plus du caractéristique Captain Toad en rouge, nous avons également le Toad bleu et ses lunettes, en plus des Toads verts et jaunes. Bien sûr, jusqu’à présent aucun signe de Toadette.

Super Mario 3D World accueille le gang Toad complet

Saviez-vous que # SuperMario3DWorld a été le premier jeu où nous nous sommes mis dans la peau de Captain Toad pour vivre des mini-aventures? Ne manquez pas ces niveaux dans Super Mario 3D World + # Bowser’s Fury en coopération à quatre joueurs. pic.twitter.com/VILFZL1wpH – Nintendo Espagne (@NintendoES) 20 janvier 2021

Avec moins d’un mois avant l’arrivée de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui sera disponible à partir du 12 févrierNous devons juste attendre et voir si Nintendo nous surprend avec un autre atout dans sa manche ou nous donne plus de détails sur le nouveau mode de jeu avec Furious Bowser. Mode de jeu dont il n’y a rien, nous pouvions voir quelques minutes de séquences et de caractéristiques différentes.

Rappelez-vous qu’en ce qui concerne le jeu de base, il s’agit d’une version de Super Mario 3D World de Nintendo Wii U adaptée à Nintendo Switch avec de légères modifications comme la vitesse des personnages. Quant au mode appelé Bowser’s Fury, il sera un peu plus ouvert et de temps en temps nous devrons affronter un Furious Bowser possédé par une mystérieuse substance noire pendant que Bowsy nous donne un coup de main pour qu’ensemble nous puissions récupérer son père.

