Les super champions!

Je devais avoir six ou sept ans quand, de nulle part, à la télévision dans la cuisine de ma maison, j’ai commencé une nouvelle série animée dans laquelle le protagoniste était un garçon qui aimait le football. En tant qu’écolier mexicain typique des années 90, j’avais ce sport parmi les choses que j’aimais le plus et quand je l’ai vu représenter mon autre amour (dessins animés), j’étais perplexe. Religieusement, je me suis assis tous les jours pour regarder la nouvelle aventure d’Oliver Atom et de ses amis, tandis qu’à l’heure du fameux coquillage, le classique « Je demande à être Luis Garcia » a été changé en « Je demande à être Oliver » ou « Je demande à être Tom » . Les célèbres Super Champions ont pris d’assaut notre région, devenant l’un des anime les plus aimés de tous les temps. Malgré cela, nous n’avons jamais eu ce jeu vidéo de rêve. Quiconque a obtenu l’un des multiples titres apparus au Japon et en Europe de la série n’a tout simplement pas compris pourquoi ce n’était pas un jeu de football et qu’il aimait déjà ISSS, par exemple. Nous sommes au milieu de 2020 et Captain Tsubasa: Rise of New Champions tentera de combler cette lacune dont je parle.

Si quelque chose comme Captain Tsubasa: Rise of New Champions avait été annoncé à l’époque dont je parlais lorsque j’ai découvert l’anime, soyez assuré que cela aurait fait partie de mes principales priorités. J’aurais fait n’importe quoi pour que mes parents l’achètent pour moi dès qu’il serait disponible. Un temps très long s’est écoulé depuis cette période de mon enfance et bien sûr, ma perspective sur presque tout a changé. Oui, nous pourrions enfin avoir ce jeu qui, selon nous, rendra justice à Oliver Atom tel que nous le connaissions, mais plusieurs choses doivent être prises en compte, comme le fait que les jeux de Bandai Namco basés sur des animes sont généralement assez déficient dans plusieurs de ses sections. J’ai le regret de vous dire que ce titre spécifique n’est pas sauvegardé, nous donnant une expérience digne de l’oubli et complètement loin de la forte affection que nous avons pour les Super Champions, bien sûr, avec quelques lumières qui brillent faiblement là-bas.

La voie d’une star

L’histoire de l’anime du capitaine Tsubasa ou des Super Champions était beaucoup plus simple que certains ne s’en souviennent. Le Japon a donné naissance à une génération dorée d’enfants passionnés de football qui le conduiront à devenir l’une des nations puissantes du football mondial. Oliver ou Tsubasa était l’enfant typique d’une province japonaise qui a rapidement réalisé que le football était ce qu’il voulait faire dans sa vie, alors tout au long de la série, on nous a raconté toutes ses aventures et aventures en grandissant ensemble. à un groupe important de personnages avec lesquels nous avons également trouvé un lien fort. Bien sûr, le drame exagéré et l’importance excessive pour un jeu comme le football, était quelque chose qui se reflétait dans la série animée et que bien sûr, étant d’un tel pays de football, nous avons immédiatement cliqué.

Les personnes derrière Captain Tsubasa: Rise of New Champions ont compris que tout ce qui compte et l’importance des personnages, serait crucial pour l’expérience du jeu, c’est pourquoi, deux modes d’histoire ont été ajoutés que sans aucun doute, nous pourrions qualifier comme le cœur de tout le jeu. Avant de vous en dire beaucoup plus sur toute cette affaire, je vais vous dire que malheureusement, le titre n’est pas localisé pour notre région au-delà des sous-titres. Je veux dire, oubliez de voir des noms comme Oliver, Tom ou Benji. Sans parler du Niupi ou de la Francocanadiense. Les équipes et les personnages conservent leurs noms d’origine en japonais. J’imagine que les puristes seront heureux, mais je voulais vraiment voir ce que l’anime se souvenait que je devais tellement apprécier à l’époque.

Avec ce qui précède compris et comme je le disais, Captain Tsubasa: Rise of New Champions a deux modes d’histoire. Le premier nous prend par la main avec Oliver (oui, je continuerai de lui dire Oliver) tout au long de ses aventures depuis le moment où son école se qualifie pour le championnat national et de là, jusqu’à la formation de l’équipe des jeunes du Japon où toutes les grandes stars de l’anime se retrouvent au sein d’une même équipe. Ce mode est composé d’une série de matchs que vous devez surmonter, qui sont liés par des cinématiques et de longs dialogues entre les personnages qui, bien sûr, recréent plusieurs des moments que nous avons vus dans la série. Ai-je ressenti un lien? La vérité est que très peu. Bien sûr, parfois je me suis souvenu de quelque chose ou autre, mais l’énorme quantité de texte qui est combinée avec le peu d’élaboration de ces cinématiques et bien sûr, le fait que les noms de tout soient différents de la façon dont je l’ai vécu, a rapidement fait l’histoire. cela m’a rendu inintéressant.

De l’autre côté, nous avons un deuxième mode histoire dans lequel vous êtes autorisé à créer un personnage à partir de zéro, puis à choisir une équipe à rejoindre pour vivre votre propre aventure. L’expérience change-t-elle quelque chose? La vérité est que non, encore une fois, c’est une série de jeux sans beaucoup de sens basée sur une histoire qui semble générique, sans personnalité ou beaucoup à apporter. C’est cool de créer son propre personnage dans la série et de voir comment il évolue petit à petit en compétences, mais je n’ai pas vu cette option aussi logique. J’aurais préféré que le premier mode histoire soit beaucoup plus élaboré.

Échec en tant que jeu vidéo

À mon avis, les matchs de football traversent l’un de leurs pires moments dans le domaine artistique et du design, car nous savons tous que commercialement, il semble qu’ils ne cesseront jamais de passer de bons moments. Le désir bien sûr de «réalisme» nous a conduit à une maîtrise complète de la FIFA d’EA, des titres qui, si vous me le demandez, ont carrément échoué en tant que jeux vidéo depuis qu’ils ont commencé à exister. D’un autre côté, les PES de Konami deviennent de plus en plus insignifiants malgré le fait qu’ils sont les seuls à avoir fait quelque chose pour faire marcher le gameplay au sein du sous-genre. De même, la scène arcade est éteinte depuis longtemps et sans vouloir faire grand-chose. Opportunité imbattable que Captain Tsubasa: Rise of New Champions a laissé voler sous ses yeux.

Il est temps pour les vraies mauvaises nouvelles. Je suis désolé de vous dire que Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un échec total en tant que jeu vidéo. Sa mécanique est maladroite et fade, ses commandes sont carrées et peu intuitives, et en général, nous sommes confrontés à une expérience ennuyeuse, sans personnalité ni âme. Non, ce n’est pas le jeu Super Champions dont nous avons toujours rêvé. C’est juste un titre basé sur un anime plus d’une fois de temps en temps, il vous fera sourire grâce au fait qu’il a en quelque sorte réussi même un peu, à vous déplacer au moment où Oliver a marqué le but gagnant et que vous avez sauté d’émotion devant votre télévision.

La tâche de Bandai Namco n’a pas été facile. D’une part, ils devaient bien représenter l’un des anime les plus appréciés de tous les temps et d’autre part, ils devaient créer un jeu vidéo amusant et qui captait l’émotion d’un sport comme le football. Aucun de ces objectifs n’a été atteint. La vérité est que vous pourriez mettre n’importe quel autre skin sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions et rien ne se passerait, à part cela en tant que jeu de football, il n’extrapole pas en contrôle ce que c’est que de frapper un ballon. Pour vous dire que la physique du ballon n’existe même pas.

Les commandes pour contrôler n’importe quelle équipe au sein de Captain Tsubasa: Rise of New Champions sont les classiques de n’importe quel match de football. Vous pouvez faire des passes longues et courtes, tirer au but, voler le ballon, etc. Voici le problème que la balle ressemble à une entité inexistante. Je dis ce qui précède parce qu’en réalité, il n’y a aucune sorte d’interaction réelle avec la scène ou avec les personnages. Lorsque vous passez, c’est comme si tout le monde avait un aimant sur les pieds, tandis que les tirs sont totalement guidés par un script qui, d’une manière que je ne comprends toujours pas, dicte si votre tir valait un but ou si le gardien l’a sauvé.

D’où vient le rôle des Super Champions dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions? Eh bien, en plus de ce qui précède, nous avons des mécanismes que nous pourrions considérer comme typiques de ce jeu. En attaque, vous pouvez dribbler pour éliminer les adversaires en utilisant la bonne gâchette. Cela aide également votre barre de tir à se charger beaucoup plus rapidement. La mécanique est fade et sans aucune blague. En un rien de temps, vous verrez que la seule façon de marquer efficacement est d’attraper l’un des joueurs spéciaux comme Oliver près du milieu de terrain, de faire quelques mouvements dont je vous parle, puis de tirer pour voir si vous marquez. Voici un autre aspect qui m’a beaucoup dérangé. Que vous utilisiez ou non l’un des plans spéciaux de ces joueurs dont je vous parle, le résultat de savoir si c’est un but ou non semble complètement aléatoire. Au début, je pensais que la distance à laquelle vous prenez la photo importait beaucoup, la réalité est que ce n’est pas tellement. Chaque fois que l’un de ces plans sort, une cinématique entre en jeu qui coupe l’action pour voir si vous avez marqué ou non sans plus d’explications.

Oui, les jeux, en particulier en mode histoire, sont constamment coupés par des cinématiques qui nécessitent un écran de chargement. Bien sûr, certains d’entre eux sont très colorés et représentent des moments emblématiques de l’anime, mais je ne comprends pas qui a inventé les mettre si souvent et qu’à chaque plan que vous chargez, vous entrez dans une animation prédéfinie. Bien sûr, la première fois que vous marquez avec un tir ou un tir du tigre et voyez comment même le ballon entre dans le cadre avec tout et le gardien de but, vous ressentez une émotion, qui vole par la fenêtre lorsque vous frappez. Sachez que peu importe où vous tirez au but. Non, vous ne pouvez pas donner de direction à vos tirs ou quoi que ce soit du genre, tout est défini par un système aléatoire que je ne comprends toujours pas.

Sur la défensive, les choses changent peu. En utilisant le cercle ou la bonne gâchette, vous pouvez vous balayer ou charger vos adversaires pour voler le ballon de la manière la plus sale possible car en effet, les fautes n’existent pas. Le succès ou l’échec de ce que je mentionne, et des dribbles, dépend entièrement des statistiques du joueur, pas tellement de votre capacité à contrôler. Le jeu aérien devient un peu plus amusant, surtout lorsqu’il y a un crash dans l’air et qu’il faut se battre pour le gagner. Je pense qu’il était juste de miser davantage sur le méta-jeu et pas tellement sur ces mécaniques grossières. Si vous ajoutez des contrôles médiocres et carrés à tout cela, vous avez un jeu vraiment ennuyeux que vous voudrez abandonner bientôt. L’intelligence artificielle est un autre aspect qui n’aide pas beaucoup. Vous verrez constamment des mouvements erratiques et des actions stupides de l’ordinateur

Il y a aussi la possibilité de défier avec trois autres amis localement ou pourquoi pas, d’organiser un tournoi au sein de l’éditeur du jeu lui-même, mais la vérité est que je ne sais pas vraiment jusqu’à quel moment ce sera amusant, au-delà de la nostalgie du jeu. reconnaître les moments importants de l’anime. Comment ne pas s’exciter à nouveau avec tout le drame qu’Andy a fait sur le court grâce à ses problèmes cardiaques.

Je suis extrêmement désolé d’être le porteur de mauvaises nouvelles car, comme beaucoup d’entre vous et malgré le fait que récemment Bandai Namco a généralement fait de mauvais travaux en ce qui concerne le travail avec des licences d’anime, j’espérais qu’au moins, Captain Tsubasa: Rise of New Champions était un jeu de football d’arcade qui a rendu justice à la série. Malheureusement, ce n’est pas le cas et malgré le fait que, comme je l’ai dit tout au long de cette revue, il y aura des moments où vous aurez le sourire grâce au célèbre service de fans, nous sommes confrontés à un jeu très mal réalisé que je ne recommanderais pas.

Un art sans âme

Nous avons atteint le point où la technologie permet fondamentalement toute folie qui peut survenir aux développeurs, il est possible de la capturer à l’écran. Des peintures authentiques en mouvement aux décors et personnages qui commencent à être indissociables de la réalité, il est clair que nous sommes dans un moment brillant pour le médium en matière de graphisme. Les titres basés sur l’anime, de par leur nature, sont ceux qui peuvent tirer le meilleur parti de tout cela, mais Captain Tsubasa: Rise of New Champions semble plat et sans vie la plupart du temps.

Commençons par le bon. La vérité est que lorsqu’il y a des dialogues entre personnages, nous avons des séquences qui sont assez agréables à regarder malgré sa simplicité, tandis que les cinématiques dans lesquelles une scène d’action ressemble sont assez bien réalisées et ils accomplissent leur mission de vous transporter vers des moments emblématiques. de l’anime. Les choses changent radicalement lorsque vous êtes déjà en match. Les modèles de personnages semblent génériques et sans caractère, tandis que les terrains et les stades apparaissent avec peu d’attention aux détails. Vraiment, du moins pour moi, la seule façon de distinguer qui était Oliver était de chercher le singe avec l’insigne rouge sur son bras.

Les uniformes ont l’air plutôt bien de près, mais ils perdent leur charme lorsque vous êtes déjà dans un match. Cela est principalement dû aux problèmes de caméra importants du jeu. Afin de rendre les matchs plus frénétiques, la caméra effectue constamment un zoom avant et arrière de l’action, ainsi que des mouvements étranges de droite à gauche et vice versa. Cela affecte non seulement le produit sur le plan esthétique, mais rend également sa lecture inconfortable. Même cas des animations des personnages lorsqu’ils sont sous notre contrôle. Leurs mouvements sont erratiques, imprévisibles et même buggés.

Il convient de mentionner que je jouais à la version PS4 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions sur une PS4 Pro, et en un coup d’œil, vous pouvez voir que la résolution n’est pas si élevée. Le framerate est stable, oui, mais vous verrez sûrement à plusieurs reprises des problèmes lorsqu’un personnage en croise un autre ou que la balle se déplace de manière très étrange. Si vous ajoutez une intelligence artificielle déficiente à tout cela, vous avez du coup un titre qui n’est pas très agréable à regarder.

J’aurais adoré vous dire que bien que n’étant pas un bon jeu, Captain Tsubasa: Rise of New Champions est une sorte de musée sur l’anime que vous apprécierez sûrement si vous êtes fan. Le fait est que la technologie la plus générique qui était à portée de main a été utilisée pour nous mettre devant un titre qui semble très sans âme.

Déception totale?

Parler de déceptions est toujours complexe, car pour être déçu, il faut d’abord s’attendre à quelque chose. Au cas où vous ne le sauriez pas, Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été développé par Tamsoft, l’équipe derrière des choses comme la série Senran Kagura, c’est-à-dire qu’il n’y a pas beaucoup d’informations d’identification. Si à cela vous ajoutez la mauvaise séquence que Bandai Namco traîne en ce qui concerne les jeux basés sur l’anime, il est logique qu’il n’y ait aucune raison d’être enthousiasmé par ce jeu. Quoi qu’il en soit, nous parlons d’une série animée adorée dans notre région qui semblait enfin nous donner ce jeu dont nous rêvions. Cela ne s’est pas produit, malheureusement.

Cela me brise vraiment le cœur d’être porteur de mauvaises nouvelles quand je vous dis que Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un jeu vidéo terriblement mal accompli qui est à des années-lumière de rendre justice à l’anime qu’il représente. Il est clair que les priorités de l’équipe de développeurs n’ont jamais été en ordre et que surtout, ils n’ont jamais décidé de la voie à suivre pour donner vie à ce jeu. Est-ce au moins pour les fans? Eh bien, si vous êtes prêt à passer des heures dans des jeux ennuyeux et répétitifs avec des graphismes médiocres et d’autres problèmes de toutes sortes, vous trouverez peut-être quelque chose pour vous ici, mais j’en doute vraiment. Mon conseil, laissez-le passer.