De nombreux joueurs ont mis leurs compétences à l’épreuve dans le jeu de football d’arcade Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Cette œuvre surprenante nous invite à revivre l’émotion de terrain de football de la mythique série animée Oliver et Benji Et, bien que le travail ajoute déjà une bonne variété de contenu, cela ira encore plus loin avec l’arrivée de ses DLC, certains totalement gratuits et d’autres payants.

Ce 2 décembre, les joueurs pourront accueillir une nouvelle histoire, des ajustements d’équilibrage et même d’autres nouvelles qui arrivent complètement gratuitement. Mais Ce sera le 3 décembre quand nous pouvons avoir une équipe beaucoup plus forte. Ce sera grâce aux personnages du Character Pass payant qui nous ajouteront instantanément aux trois joueurs ou, nous pourrons même les acquérir séparément.

Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions | Bandai Namco

Bien sûr, le producteur de la pièce, Tsuzuki Katsuaki, a parlé de l’actualité et a souligné que dans la mise à jour gratuite, nous aurons un point vraiment important grâce au inclusion de l’école intermédiaire Shizuoka Otomo celui qui, dirigé par Urabe, nous présentera un nouveau parcours de l’histoire. Et bien que nous sachions qu’il existe des différences avec d’autres itinéraires, il faudra attendre pour en savoir un peu plus.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est disponible sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4. C’est l’une des propositions les plus surprenantes pour les joueurs et représente une révolution jouable très intéressante. Pour l’instant, avec cette mise à jour, vous bénéficierez d’améliorations pour l’équilibre jouable et même d’un mode d’assistance qui vous permettra de choisir entre deux types d’assistance pour progresser dans l’histoire.