Capteurs, microphones et autres accessoires en vente en streaming le Black Friday

Partager nos expériences lors de nos sessions de jeu en temps réel est, plus que jamais, quelque chose de public et d’énorme; Chaque joueur a la possibilité de lancer une émission et de montrer au monde ce dont il est capable, la plupart du temps sans avoir besoin de rien de plus que son appareil de jeu. Cependant, pour ceux qui veulent faire un saut de qualité dans ce travail, il peut être intéressant de voir ce que nous avons pu trouver ce Black Friday dans le matériel de streaming.

Matériel de capture en vente pendant la semaine du Black Friday

Les capteurs ont longtemps été la principale limitation en matière de diffusion et de partage de contenu; Maintenant, leur besoin – s’il a jamais existé – est bien moindre, mais ils offrent des avantages intéressants pour ceux qui veulent faire ce saut de qualité susmentionné dans leurs émissions.

AVerMedia GC311 Live Gamer Mini capteur externe pour 79,90 euros (Prix d’origine 129,90 euros). Ce petit capteur fonctionne efficacement à des résolutions de 1080p60, avec une très faible latence Pass-through et un support logiciel solide, et est maintenant à un excellent prix, étant une très bonne option pour tous ceux qui recherchent quelque chose de simple.

Capteur externe AVerMedia Live Gamer Ultra pour 149,90 euros (Prix d’origine 179,90 euros). En tant que l’un des modèles les plus complets et avancés de la gamme externe d’AVerMedia, ce capteur est capable de fonctionner à 4K60 + HDR10 grâce à son support matériel, ainsi qu’à des résolutions plus faibles avec un taux de rafraîchissement élevé. Il est désormais à l’un de ses meilleurs prix à ce jour.

Matériel et accessoires pour le streaming en vente pendant la semaine du Black Friday

Bien que l’élément le plus important en matière de partage de contenu soit la personne qui le génère, une bonne équipe peut nous donner des ailes si nous voulons exprimer plus et mieux nos expériences de jeu; Voici quelques-unes des meilleures offres que nous ayons trouvées sur divers matériels et équipements de streaming.

Microphone USB Blue Snowball pour 69,99 euros (Prix d’origine 84,99 euros). L’un des microphones USB préférés du grand public pour sa simplicité et ses bonnes performances. Il a deux modèles de prise de son et une bonne construction dans un format particulier. Maintenant, il est à l’un de ses meilleurs prix de l’année chez PcComponentes.

Webcam Logitech Streamcam pour 139,98 euros (Prix d’origine 158,99 euros). Cette webcam Logitech cherche à remplacer l’utilisation de caméras professionnelles pour le streaming haute production, même si nous pensons qu’elle est encore loin de cette tâche, c’est sans aucun doute la meilleure webcam pour le streaming sur le marché aujourd’hui.

Webcam Razer Kiyo pour 109,99 euros (ancien prix 199,95 euros). Bien que ce ne soit pas une vente en soi, le Razer Kiyo a été en rupture de stock ou trop cher pendant une grande partie de cette année, donc nous retrouver maintenant avec cette webcam en streaming puissante et décisive à son prix d’origine nous semble une proposition digne. à inclure dans cette liste.

Croma Ozone Chroma X80 pour 79,90 euros (Prix d’origine Texte euros). Pour ceux qui veulent ajouter une immersion supplémentaire à leurs émissions, cette chroma rétractable Ozone fait très bien son seul travail et est maintenant en vente.

Microphone Tonnor Q9 pour 49,99 euros (Prix d’origine 64,99 euros). Ce microphone USB + perche réglable + araignée + filtre anti-pop réglé à son prix actuel est l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent un premier microphone de bureau pouvant être utilisé dans les émissions et c’est une amélioration substantielle par rapport à ce que nous voyons habituellement dans l’espace casque pour les jeux.

Capteur HDMI Diwuer pour 15,99 euros (prix d’origine 19,99 euros). Pour ceux qui possèdent une caméra capable de capturer des vidéos de bonne qualité et qui souhaitent l’utiliser lors de leurs diffusions, ce dispositif de capture simple nous aide à transmettre la vidéo à nos équipements.

Micro Yeti bleu pour 109,99 euros (prix d’origine 149,99 euros). Le Blue Yeti est le microphone USB de référence depuis de nombreuses années, offrant une bonne qualité sonore grâce à une seule connexion. C’est maintenant à un bon prix sur Amazon.

Webcam AVerMedia HD 310 pour 59,99 euros (Prix d’origine 74,98 euros). Cette webcam AVerMedia est capable d’enregistrer et de diffuser facilement en 1080p30 via une seule connexion. Maintenant, il est abaissé.

Kit matériel AverMedia Live Streamer 311S pour 169,90 € (Prix d’origine 188,90 €). Pour ceux qui n’ont pas de matériel et qui souhaitent obtenir tout le matériel nécessaire de manière simple, ce pack matériel de streaming AVerMedia comprend un microphone, une caméra et un capteur à un prix réduit si l’on compare le prix individuel de chacune de ses pièces.

En terminant ce texte, nous souhaitons passer en revue certaines de nos compilations d’offres qui ont eu lieu pendant ces jours avant le Black Friday; tous se rapportaient plus ou moins à la liste présentée ici:

