Avec Hyrule Warriors: Age of Cataclysm de plus en plus près, vous vous demandez sûrement ce qui va se passer avec l’amiibo et si (comme dans d’autres jeux Nintendo), nous en tirerons profit. Eh bien, la réponse à cela est oui et aujourd’hui nous vous apportons une compilation grâce à laquelle vous connaîtrez les principales récompenses à obtenir dans le jeu. Cet article a été initialement publié sur le site Destructoid, et nous nous limitons à la traduction afin de vous transmettre les informations.

Tout d’abord, il faut préciser que l’amiibo fonctionnera depuis le menu du jeu (option amiibo) et ajoutera des objets, des rubis ou des armes. Pour éviter tout abus, il existe un limite cinq amiibo à scanner par jour (quelque chose de similaire à ce que les guerriers Hyrule imposaient à leur époque) et apparemment, tous les personnages ont un prix, qu’ils soient liés à Zelda ou non.

Le premier correspond à la princesse Zelda de Twilight Princess et nous donnera accès à une pièce de mémoire ancestrale de bas niveau. Une arme qui fonctionne pour la princesse Zelda.

En second lieu, nous avons un personnage d’une autre saga, Solaire de Astora (Dark Souls), qui nous accordera 5 truites furtives, 5 fleurs furtives et 5 grillons vigoureux. Comme vous pouvez l’imaginer, ce sont des matériaux qui auront diverses utilisations.

Le troisième amiibo est Link de Twilight Princess, celui qui vous donnera une épée de soldat de bas niveau. Ce n’est pas un gros problème, mais cela peut être utilisé pour améliorer de meilleures armes à l’avenir ou être utilisé dans le cadre de votre équipement de départ. Tout est une question de recherche du côté positif.

Voir également

Le quatrième amiibo est celui qui correspond à Sheik et accorde deux saphirs. Et après cela, Chris Carter (auteur de l’article original) a rescanné le premier amiibo, démontrant que tant qu’il n’y en a que cinq par jour, une figurine peut être à nouveau scannée pour réclamer ses récompenses.

C’est tout pour le moment. Lorsque le jeu sera en magasin, nous mettrons à jour avec une note beaucoup plus longue, complète et propre, afin que vous puissiez connaître les récompenses à obtenir en possédant Cinnamon, Joker et bien plus encore.

La source

en relation