Commutateur Nintendo Il possède un grand nombre de titres dans son catalogue de toutes sortes. Ainsi, l’un des types que nous trouvons est gratuit (ces titres qui nous permettent de jouer gratuitement, mais si nous voulons accéder à certaines fonctionnalités spéciales, nous devons déjà passer par la boîte) et maintenant un nouveau qui a été confirmé développer une version pour la console hybride est Caravane Histoires, qui est déjà arrivé sur PS4 auparavant. Un nouveau MMORPG est en route pour que nous puissions y jouer quand nous voulons, où nous voulons et comme nous voulons!

Caravan Stories commencera bientôt son aventure sur Nintendo Switch

Bien que dans ces moments donc seul développement confirmé et pas de fenêtre de publication, c’est une bonne nouvelle de savoir que Caravan Stories arrive bientôt sur Ninendo Switch. Ainsi, dans ce MMORPG, nous devons nous aventurer dans un monde vaste et vaste dans lequel nous pouvons recruter jusqu’à environ 300 alliés qui nous aideront dans des batailles de joueurs contre des ennemis ou des joueurs contre d’autres joueurs. De cette façon, les groupes sont composés de jusqu’à 6 personnages et grâce à eux, nous pouvons entrer dans des donjons profonds ou s’allier avec d’autres joueurs pour vaincre ces puissants ennemis qui se dresseront sur notre chemin. De plus, nous avons également un véhicule qui agit comme un élément central, qui peut être personnalisé. Tout un monde à découvrir!

De cette façon, la seule chose que nous pouvons faire est d’être très conscient des développeurs de Caravan Stories pour connaître bientôt plus de détails sur cette version semi-portable. Et vous, vu ce qui est déjà disponible sur la console Sony, avez-vous envie de vous lancer dans une aventure dans ce monde, mais sur la console de la société basée à Kyoto? Une aventure totalement différente selon que l’on décide d’explorer telle ou telle région!

