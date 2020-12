Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que BioWare a enthousiasmé les fans en confirmant que de nouvelles tranches de Mass Effect et Dragon Age sont en route, beaucoup seront déçus d’apprendre qu’ils ne proviendront pas de certains de leurs plus grands créatifs. Le fait est que Casey Hudson et Mark Darrah ont quitté le studio.

Electronic Arts a annoncé (via IGN) que Casey Hudson, PDG de BioWare, et Mark Darrah, producteur exécutif du prochain Dragon Age, quitteraient le studio. Il est à noter que tous les projets sur lesquels le studio travaille se poursuivent. Cela inclut Anthem Next, le prochain Dragon Age, les remasters de Mass Effect et le prochain Mass Effect.

Avec ce changement dans l’équipe de direction de Mass Effect, Samantha Ryan sera chargée de superviser l’étude. D’autre part, Christian Dailey, qui a travaillé pour Blizzard, sera le nouveau producteur exécutif de Dragon Age 4. D’autre part, Matthew Goldman et Mike Gamble resteront respectivement les directeurs créatifs de Dragon Age 4 et Mass Effect: The Legendary Edition.

Trouver: Des vétérans de BioWare travaillent déjà sur un nouveau Mass Effect

Hudson et Darrah soulignent que c’était une décision difficile

Bien que ce soit la deuxième fois que Hudson quitte BioWare, le créateur a souligné qu’il s’agissait d’une décision difficile. Cependant, il a estimé que c’était le bon moment pour vivre ce changement dans sa carrière.

«Ce n’est pas une décision difficile à prendre et des changements majeurs comme celui-ci s’accompagnent toujours d’une certaine tristesse. Maintenant, je vais manquer de travailler avec les développeurs inspirants des projets les plus passionnants que je puisse imaginer chaque jour (…) Il est difficile de prendre la décision de passer à autre chose, mais je suis excité pour la suite, pour nous tous », a-t-il expliqué.

Dans le cas où vous l’avez manqué: L’art suggère que le nouveau Mass Effect nous mènera à Andromède

Pour sa part, Darrah a également souligné que c’était une décision difficile, mais il est convaincu que son équipe fera de grandes choses.

«Ce fut une décision très difficile pour moi. L’équipe de développeurs incroyables de Dragon Age m’a rendu la vie meilleure. Ils m’ont tellement appris. Mais c’est aussi la force de l’équipe qui rend cela possible. Je sais que Dragon Age survivra non seulement sans moi, mais qu’il brillera également », a-t-il déclaré.

Que pensez-vous de cette nouveauté? Pensez-vous que cette sortie aura un impact négatif sur les projets BioWare? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à BioWare.