Quand il semblait que nous n’allions plus avoir de présentation avec des nouvelles avant la fin de l’année, Nintendo nous surprend avec l’annonce d’un Indie World d’environ 17 minutes, dans lequel ils nous ont montré des titres indépendants qui sortiront prochainement sur Nintendo Switch en tant que Spelunky 1 and 2, Super Meat Boy Forever, ou la bombe finale, un titre auquel personne ne s’attendait et qui a été un imposteur dans cette présentation: Among Us.

Les chats se battent dans Fisti-Fluffs

Un autre titre qu’ils nous ont appris a été Fisti-Fluffs, un jeu de combat de chats. Oui oui, vous avez bien lu cela, et c’est que nous allons enfin nous mettre dans la peau d’un chat pour lutter contre d’autres chats en utilisant tout ce que nous trouvons dans notre environnement. Nous pouvons utiliser des chaises, des plantes et bien sûr, nos dents et nos griffes pour être le vainqueur de cette bataille sanglante.

Nous pouvons jouer à Fisti-Fluffs avec d’autres joueurs localement et en ligne, et nous avons même la possibilité de personnaliser notre chasseur de chats avec différentes tenues. Fisti-Fluffs arrive sur Nintendo Switch à début 2021. Alors que nous allons ramer nos dents et nos griffes pour être prêts au moment du combat.

Source: communiqué de presse

