Si vous aimez les RPG, la semaine prochaine sera forte avec deux titres incontournables pour les amoureux du genre.

Jeudi sur le calendrier et cela signifie qu’en plus de la fin de la semaine, l’Epic Games Store publie son jeux gratuits de la semaine, et ils annoncent ceux que nous pourrons télécharger dans les sept jours sans frais supplémentaires. Une initiative avec laquelle l’entreprise responsable de Fortnite attire de plus en plus d’adeptes.

Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement Cave Story +, l’un des référence des jeux vidéo indépendants et le plus influent de l’histoire, qui est maintenant disponible pour tous les membres d’Epic Games Store qui le téléchargent au cours de cette semaine, le gardant pour toujours dans leur bibliothèque virtuelle.

D’autre part, après avoir proposé un seul titre, la boutique Epic arrivera chargée la semaine prochaine, donnant deux des meilleurs RPG de ces dernières années. D’une part, Pillars of Eternity – Definitive Edition, un titre développé par Obsidian Entertainment qui comprend également toutes les extensions, bonus et mises à jour publiés à ce jour.

Le pack de jeu de rôle est complété par Tyranny: Gold Edition, un autre titre qui lui est propre Obsidienne qui parie sur un RPG narratif dans lequel les décisions du joueur influenceront le développement de l’histoire. Et il comprend également toutes les extensions et le contenu supplémentaire.

En savoir plus: Epic Games Store.

