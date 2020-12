Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques instants, PlayStation annonçait le retrait de Cyberpunk 2077 du PS Store après la polémique qui a surgi sur son lancement malheureux. De même, le processus de remboursement a été simplifié pour ceux qui ont acheté le jeu numériquement. Les deux événements ont généré de nombreux doutes sur l’avenir du titre sur cette console Sony, en attendant ce que dirait CD Projekt et la société a déjà publié une déclaration.

CD Projekt répond à la suppression de Cyberpunk 2077 du PS Store

Dans une déclaration adressée à ses investisseurs, CD Projekt, la société polonaise responsable de Cyberpunk 2077, a approuvé la décision prise par PlayStation concernant Cyberpunk 2077.Selon la société, cette décision a été prise après la rencontre des deux parties. d’analyser la situation, afin qu’ils se mettent d’accord pour suivre le chemin que nous connaissons tous depuis quelques heures.

La vente des éditions physiques de Cyberpunk 2077 sur PS4 se poursuivra

Désormais, dans les détails, CD Projekt a souligné que ceux qui ont acquis une copie numérique de Cyberpunk 2077 et décident de la conserver, pourront y accéder à tout moment même s’il n’est plus disponible sur le PS Store, une plate-forme dont il est parti jusqu’à nouvel ordre. Cela signifie que si vous avez la version numérique et que vous la désinstallez de votre PS4, vous pourrez la télécharger à nouveau sans problème. Cela dit, la société polonaise a annoncé que l’édition physique de Cyberpunk 2077 pour PS4 continuerait d’être mise en vente et, parallèlement à l’édition numérique, recevrait le support promis en termes de correctifs et de mises à jour qui devraient améliorer l’expérience.

L’instruction CD Projekt est la suivante:

“Le conseil d’administration de CD PROJEKT SA basé à Varsovie (ci-après la” Société “ rend publique la décision de Sony Interactive Entertainment (ci-après, “SIE” de retirer la version numérique de Cyberpunk 2077 de la vente sur le PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. La décision a été prise après les consultations de la société avec les représentants du SIE sur la possibilité de restituer l’argent aux personnes qui l’ont acheté en version numérique via le PlayStation Store et souhaitaient retourner le jeu. Toutes les copies numériques du jeu vendues jusqu’à présent via le PlayStation Store restent disponibles pour les acheteurs existants. Les joueurs peuvent invariablement acheter une version physique du jeu directement ou en ligne. Les copies numériques et physiques du jeu bénéficieront d’un support continu et recevront les futures mises à jour de la société.

Le Conseil d’Administration de la Société a décidé de publier ce qui précède sous la forme d’un rapport actuel en raison de l’importance potentielle de ces informations pour les décisions des investisseurs. “

Donc, il semble que tout n’est pas dit pour Cyberpunk 2077 sur PS4.

