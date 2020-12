Les ventes de réservations numériques et autres revenus ont déjà couvert le coût du jeu.

Après de nombreuses années d’attente, cette semaine Cyberpunk 2077 est sorti enfin au marché. Les joueurs étaient impatients d’essayer le nouveau jeu vidéo de CD Projekt et la preuve en est que nous avons su qu’il avait enregistré plus de 8 millions de réservations, un vrai succès pour le studio polonais. Maintenant, CD Projekt a signalé que les ventes de réserves numériques ont déjà couvert le investissement total terminé.

CD Projekt a indiqué que l’étude a déjà récupéré la dépense dans le développement de Cyberpunk 2077, ainsi que le fort investissement que l’étude a réalisé dans le marketing. Bien sûr, c’est un fait incroyable, qui nous laisse avec la conclusion que le jeu C’est rentable pratiquement dès le premier jour de sa sortie, ce qui montre le succès du jeu vidéo.

“CD Projekt […] annonce que les revenus de licence estimés de la société, en conjonction avec les ventes des précommandes de Cyberpunk 2077 sur tous ses canaux de distribution numérique, ont dépassé la somme de […] les dépenses totales de développement liées au jeu et les coûts de marketing et de promotion du jeu supportés par l’entreprise », indique l’étude dans le communiqué.

Les énormes ventes du jeu sont une bonne nouvelle pour CD Projekt, qui n’a pas eu le démarrage attendu de Cyberpunk 2077 en termes de critiques. Le titre présente une tombe problèmes de performances de la console et de nombreux joueurs se sont plaints, bien que le studio polonais travaille à les réparer. En fait, le patch 1.04 a déjà été publié pour PS4, PS5 et PC, et sera bientôt disponible sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. La réalité est que le jeu est sorti avec Bugs et nous avons compilé certains d’entre eux dans un peu spécial.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt, Ventes, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');