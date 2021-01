La controverse entourant le lancement du jeu a entraîné des pertes de millionnaires et un krach boursier.

Bien qu’il ait été de loin le jeu le plus attendu de l’année dernière et de l’histoire récente, le lancement de Cyberpunk 2077 a été source de controverses: les performances techniques du jeu lui ont coûté beaucoup de pouce, en particulier dans le cas des versions console; tandis que le développement lui-même était chargé de retards, de promesses non tenues et d’excès de travail. Les investisseurs de CD Projekt ne sont pas satisfaits de la situation, c’est pourquoi ils ont décidé rapport au studio polonais … pour la deuxième fois.

Le procès parle de canulars traduits en pertes substantielles Le portail de l’industrie des jeux recueille un rapport de l’affaire tel qu’il apparaît sur le site Web des parents de The Witcher, dans lequel il est indiqué que le procès a été enregistré récemment dans le district central de Californie. “Le contenu de la réclamation, y compris le sujet et son échelle, est identique [al que se emitió el 25 de diciembre de 2020]”.

À cette époque, rappelez-vous, le recours collectif lancé par les investisseurs parlait de canulars qui entraînent des pertes substantielles; et le tribunal a été prié d’enquêter sur l’affaire pour déterminer s’il y avait violation des lois fédérales derrière tout ça. La vérité est qu’à ce jour, il n’y a toujours pas de nouvelles sur la résolution de cette demande. CD Projekt, pour sa part, insiste sur le fait qu’il “se défendra vigoureusement” contre les accusations. Le type d’indemnisation que les plaignants demandent pour les dommages causés n’a pas été divulgué.

Cyberpunk 2077 fait face à des juges, des dirigeants et des journalistes

Compte tenu de la popularité de The Witcher 3 et des grandes ambitions de Cyberpunk 2077, le nouveau RPG de CD Projekt s’est vendu plus de 13 millions d’exemplaires lors de sa première. Cependant, le tourbillon de problèmes qui a entouré la première a entraîné des pertes millionnaires: assez pour le mettre contre le gouvernement polonais (qui avait injecté plusieurs millions de dollars dans le développement), d’investisseurs et de journalistes d’investigation comme Jason Schreier. Alors que certains analystes voient l’achat de l’étude possible, la direction se consacre au remboursement des achats des utilisateurs insatisfaits, en reconnaissant les problèmes et en retardant l’arrivée de nouveaux contenus au profit des correctifs nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du jeu.

