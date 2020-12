Les acheteurs de la version console ont jusqu’au 21 décembre pour traiter un retour.

Ils sont des jours occupés dans les bureaux de CD Projekt, qui doit affronter de manière amère le lancement de Cyberpunk 2077. Comme vous le savez peut-être déjà, le jeu est sorti avec différents problèmes de performances et bogues, étant particulièrement problématique sur PS4 et Xbox One, ce que nous vous apprenons dans notre analyse de ces versions. Le jeu, oui, a reçu aujourd’hui le patch 1.05 qui corrige de nombreux bugs.

[Devolveremos el dinero] de notre poche si nécessaire CD ProjektAprès ces problèmes, CD Projekt a assuré qu’il accepterait les retours de tous les joueurs qui le voulaient. Après quelques histoires, puisqu’il semble que cette décision était unilatérale (en fait, il y a des magasins comme Game en Espagne qui n’accepteront pas les retours), nous avons déjà quelque chose plus clair le processus. Maintenant, CD Projekt a de nouveau insisté sur le fait que veut revenir de l’argent provenant des achats des versions PS4 et Xbox One effectués en magasins.

En un nouvelle déclaration, l’étude polonaise a déclaré qu’elle souhaitait que les joueurs ayant acheté une copie physique ou numérique en magasin puissent demander un remboursement et récupérer leur argent s’ils présentent une preuve d’achat. “Nous ferons cela à partir de notre propre poche si nécessaire », a indiqué CD Projekt, qui se veut ferme dans sa décision que les acteurs peut récupérer son argent.

CD Projekt a de nouveau rappelé que les utilisateurs ils doivent envoyer un email à helpmerefund@cdprojektred.com pour démarrer le processus de retour si le magasin ne donne pas de réponse et que la date limite est la prochaine 21 décembre. La société a commenté que certains joueurs reçoivent déjà des réponses, mais que les autres doivent être patients, car les communications sont effectuées par vagues.

La déclaration s’est terminée en rappelant que concernant la copies entièrement numériques, les utilisateurs doivent suivre les étapes que chacun Plate-forme stipulé, mais rappelez-vous qu’en principe, vous n’aurez aucun problème sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store. Le jeu a été supprimé du PS Store et Sony accepte les retours; Dans le cas de Microsoft, le jeu est toujours dans le magasin, mais ils vous rembourseront également votre argent.

