Le jeu a été retiré ce matin de la boutique numérique PlayStation, offrant un remboursement aux joueurs.

Dans CD Projekt Ils ont été une semaine chargée, tous liés à la première de Cyberpunk 2077. Au-delà des bugs et des problèmes généralisés, les mauvaises performances des versions console ont provoqué de nombreuses critiques du studio, qui a émis des excuses publiques prometteuses le remboursement du jeu aux utilisateurs. En fait, ce matin, nous avons appris que PlayStation a retiré Cyberpunk 2077 de la vente numérique dans le PS Store, afin d’offrir un remboursement aux joueurs qui le demandent sans avoir à appliquer un traitement de faveur au jeu dans votre politique de retour.

Nous n’avons pas de telles discussions avec Microsoft pour le moment Adam KicinskiEh bien, cela ne se passera pas comme ça dans le boutique Microsoft, Du moins pour le moment. Contacté par . à propos de l’éventuelle retraite de Cyberpunk 2077 sur Xbox, le président-directeur général Adam Kicinski commente ce qui suit: “Nous n’avons pas de discussions de ce type avec Microsoft en ce moment“En d’autres termes, la société polonaise laisse la question entre les mains de la politique de retour numérique de Xbox, qui, comme nous pouvons le voir sur son site Web, vous permet de demander un remboursement des achats. dans les 14 premiers joursque vous ayez ou non téléchargé le jeu auparavant.

Maintenant, pourquoi le retirent-ils sur PlayStation et non sur Xbox? Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, et d’autres médias tels que VentureBeat mentionnent dans les réseaux sociaux, la politique de retour de La PlayStation est plus stricte lors de l’approbation d’un retour, ce qui les aurait conduit à retirer temporairement le jeu pendant que CDPR travaille sur les patchs qui le portent vers un état plus acceptable.

Bien sûr, et vu cela la semaine dernière, tout peut changer en quelques heures, et nous serons très attentifs au cas où CD Projekt et Microsoft auraient quelque chose de nouveau à annoncer dans les prochaines dates. Nous vous rappelons que l’action CD Projekt a chuté cette semaine à la suite du lancement de son jeu, ce qui a incité son conseil d’administration à reconnaître que le jeu avait besoin de plus de temps avant sa sortie. Dans tous les cas, si vous souhaitez connaître son statut actuel sur ces plateformes, voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt, Microsoft, Xbox, Xbox Store, Xbox One, Xbox Series X, retours et remboursements.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');