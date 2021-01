L’étude a fait une exception pour nier les informations qui parlaient des plans pour l’avenir du jeu.

Cyberpunk 2077 a été au centre de l’attention ces derniers mois. Tant pour l’attente générée par son arrivée, et surtout pour tous les problèmes qu’il a rencontrés lors de sa première, étant un casse-tête constant pour CD Projekt RED. Pour cette raison, des informations ont circulé sur le réseau dans les dernières heures au cours desquelles on parlait de un retour au jeu “No Man’s Sky” prévu pour le mois de juin avec des extras, la relocalisation du contenu supposé coupé et des améliorations plus techniques.

Ces informations, initialement publiées dans le Forums GameFaqs il s’est propagé comme une traînée de poudre à travers les filets. Comme toujours, dans Jeux 3D, nous ne faisons généralement pas écho à ce type d’informations qui ne sont pas confirmées pour éviter la confusion de nos lecteurs. Pour cette raison, nous ne publions pas les détails que l’étude européenne a classés comme faux. Et pour cette raison, CD Projekt RED a publié une lettre confirmant que cette information n’est pas vraie.

“Normalement, nous ne commentons pas ce genre de rumeurs. Mais cette fois-ci nous voulons faire une exception pour dire que cette information est fausse“L’étude responsable du jeu a écrit sur ses réseaux sociaux, niant avoir prévu un retour en été ou que le code de l’aventure ait été réécrit.

De cette manière, CD Projekt RED a fait une exception pour répondre aux des informations que de nombreux utilisateurs commençaient à considérer comme vraies. Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que les plans du studio ont changé pour résoudre les problèmes sur les consoles, modifiant notamment l’arrivée du multijoueur. Même ainsi, le DLC gratuit continuera à arriver malgré les problèmes.

