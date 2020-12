Si vous n’êtes pas satisfait, les auteurs de The Witcher vous rembourseront votre argent pour l’achat de leur dernier RPG.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 14 décembre 2020, 09:16 AM

Des millions de joueurs du monde entier attendaient de profiter de Cyberpunk 2077 et de partager leurs aventures avec d’autres utilisateurs en Ville de nuit, mais la triste réalité est que depuis son lancement, le jeu vidéo de CD Projekt a été le protagoniste en raison des nombreux bugs et de ses performances désastreuses sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui a conduit les auteurs de la série The Witcher à demander pardon pour “ne pas montrer le jeu” dans ces versions avant sa sortie, “et par conséquent, ne pas vous donner la possibilité de prendre une décision plus réfléchie sur cet achat”

Nous corrigerons les bogues et les problèmes et améliorerons l’expérience globale CD Projekt“Nous aurions dû accorder plus d’attention à la création d’un meilleur jeu vidéo sur PlayStation 4 et Xbox One”, rapportent-ils dans un communiqué officiel. Dans cet esprit, CD Projekt offre la possibilité de retourner le jeu dans sa version numérique et récupérer l’argent de l’achat. Le studio polonais informe cependant qu’il travaille sur des mises à jour importantes qui promettent d’améliorer la qualité de son dernier et très attendu RPG. «Nous corrigerons les bogues et les problèmes et améliorerons l’expérience globale», disent-ils. «La première série de mises à jour est maintenant disponible et la suivante arrivera dans les 7 prochains jours.

CD Projekt souligne qu’il y aura des mises à jour constantes et qu’après Noël, “nous continuerons à travailler. Nous publierons deux grosses mises à jour, à commencer par le patch n ° 1 en janvier. Cela sera suivi du patch n ° 2 en février. Les deux devraient résoudre la plupart des problèmes que rencontrent les joueurs dans les consoles du cycle passé “, indiquent-ils en référence aux modèles originaux de Xbox One et PS4. Toutes ces améliorations seront discutées plus en détail à l’approche de leur date de sortie. “Ils ne feront pas ressembler le jeu à un PC haut de gamme ou à des consoles de nouvelle génération, mais ils seront plus proches de l’expérience qu’il offre maintenant.”

