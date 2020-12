Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme on le dit familièrement, CD Projekt ne voit plus le dur, mais le dense, et c’est que le lancement de Cyberpunk 2077 continue de susciter la controverse et d’avoir un impact négatif au fil des jours. Comme prévu, le secteur financier a déjà réagi à la situation et les résultats ne sont pas bons pour l’entreprise polonaise.

Selon un rapport de Business Insider, les parts de marché boursier de CD Projekt ont chuté de 22%, leur point le plus bas en 9 mois, après l’annonce du retrait de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et confirmez le processus de remboursement spécial pour ceux qui ont acheté le jeu sur sa version numérique de PS4. En ce sens, la chute de la société polonaise a représenté la disparition immédiate de 1800 millions de dollars comme réponse du marché à la polémique entourant le jeu, qui était l’une des plus attendues ces dernières années.

Ce comportement négatif des actions CD Projekt semble être le point le plus bas atteint par la société polonaise dans le secteur financier, qui a été plus sensible à ce qui se passe avec Cyberpunk 2077 depuis le battage médiatique qui l’a accompagné pendant des années, est devenu dans les doutes et l’incertitude avant son lancement et surtout avec les retards de dernière minute qui ont été annoncés.

Jusqu’à présent, CD Projekt travaille à améliorer Cyberpunk 2077, en particulier les versions PS4 et Xbox One, qui sont celles qui posent le plus de problèmes. De même, la société facilite les processus de remboursement sur les plates-formes PlayStation et Xbox, ainsi que dans les magasins qui ont vendu l’édition physique du jeu pour ceux qui aiment leur argent.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, telles que les détails du patch 1.05 publié il y a quelques instants.

