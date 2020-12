Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malheureusement, les débuts de Cyberpunk 2077 ont été gâchés par la version des consoles de dernière génération (PlayStation 4, Xbox One), car les bogues et les bogues sont si notoires que pour beaucoup, ils peuvent ruiner l’expérience de jeu. Pour cette raison, c’est un grand nombre de joueurs qui retournent le titre pour récupérer leur argent, mais certains ne le sont pas. Certains pensent que le processus de retour est la faute de CD Projekt RED, mais le développeur en a parlé et a clairement indiqué que ce n’était pas le cas.

Alors que la faute originale revient à CD Projekt RED pour avoir négligé les versions de console de dernière génération, le processus de remboursement a également joué un rôle négatif dans tout ce processus. Nous disons cela parce que certains utilisateurs déclarent avoir obtenu des remboursements, tandis que d’autres n’ont pas eu beaucoup de chance, ce qui a généré une certaine incertitude dans le processus de validation de ces remboursements.

Lors d’un récent entretien avec des investisseurs auquel ont participé des membres de CD Projekt RED, ils ont remis en question la controverse sur les rachats. Le PDG de la société, Marcin Iwiński, a d’abord mentionné qu’il y avait la possibilité d’essayer de retourner le jeu et de récupérer l’argent, mais il a rappelé plus tôt que l’équipe de développement était engagée dans le jeu et préparait constamment des mises à jour pour le réparer.

«Nous n’encourageons pas les joueurs à revenir au match; nous espérons qu’ils nous donneront une chance de l’améliorer sur l’ancienne génération de consoles. Une solution a été publiée le week-end dernier; un autre arrivera dans 7 jours », a déclaré Iwiński. «Mais il y a une option, évidemment, et le moyen le plus simple de le faire est de demander au magasin un remboursement. Si cela n’est pas possible, nous proposerons également de l’aide ».

Dans le cas où vous l’avez manqué: afin que vous puissiez retourner Cyberpunk 2077 et demander un remboursement sur PlayStation 4 et Xbox One.

CD Projekt RED a clairement indiqué que Sony et Microsoft avaient leurs propres politiques de retour

De son côté, le vice-président du développement commercial de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a parlé davantage des problèmes que rencontrent de nombreux joueurs lorsqu’ils demandent un remboursement dans le PlayStation Store et le Microsoft Store, qui refusent le retour à certains, tout en que ceux des autres ont été acceptés.

Nowakowski a précisé que le traitement des retours sur ces 2 plates-formes n’est pas quelque chose qui est à leur portée, car ils n’ont aucune préférence, mais adhèrent plutôt aux directives de ces magasins comme toute autre étude de développeur, de sorte que le La décision d’accorder ou non le remboursement est prise par Sony ou Microsoft, selon le cas.

«Vous devez comprendre: Microsoft et Sony ont une politique de remboursement pour chaque produit lancé numériquement dans leurs magasins. Malgré plusieurs articles que j’ai vus [indicando] que les choses sont établies par nous, ce n’est pas vrai; ces politiques le sont déjà et l’ont toujours été; ils ne nous sont pas proposés spécifiquement. Toute personne ayant acheté un titre sur le PlayStation Network ou le Microsoft Store peut demander un remboursement, et si cela est fait dans certaines limites, généralement liées au temps, à l’utilisation, etc., elle peut demander un tel remboursement. Notre procédure ici avec Microsoft et Sony n’est pas différente de tout autre titre sorti dans l’un de ces magasins », a déclaré Nowakowski.

Il est important de prendre en compte le fait que les politiques de remboursement de chaque magasin se trouvent dans le contrat d’utilisation, qu’ils doivent préalablement accepter avant d’utiliser le service, il est donc conseillé de s’y référer pour en savoir plus. ces processus. Comme le mentionne Nowakowski, plusieurs paramètres sont considérés pour faire un retour effectif, comme le temps de jeu, c’est donc la réponse à la question de savoir pourquoi certains se qualifient pour le retour.

Avez-vous pensé à retourner Cyberpunk 2077? Connaissiez-vous les politiques de retour du PlayStation Store et du Microsoft Store? Dites le nous dans les commentaires.

Les bugs et les incohérences de performances de Cyberpunk 2077 sont si notoires que CD Projekt RED s’est déjà excusé pour eux et même Elon Musk, fondateur de SpaceX, s’est joint au plaisir des mèmes et en a partagé quelques-uns.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

