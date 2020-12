L’étude polonaise suggère que les plates-formes devraient prendre le relais, malgré ce qu’elles impliquent dans leur déclaration.

Il y a quelques heures, depuis CD Projekt RED a publié une déclaration s’excusant pour les problèmes causés par Cyberpunk 2077, en particulier dans les versions de PS4 et Xbox One. Dans la lettre, en plus de présenter des excuses pour l’état dans lequel il est arrivé, ce qui était l’un des titres les plus attendus ces dernières années. Et ils ont également promis des installations pour procéder au retour du jeu et du montant tant qu’il est demandé dans les 15 jours stipulés. Mais il semble que le processus ne soit pas aussi simple que l’étude polonaise l’a dessiné.

Aucune des parties ne semble vouloir accepter les remboursements Cyberpunk 2077.CD Projekt RED a récemment organisé une conférence téléphonique – et à partir de là, vous pouvez voir sa transcription complète – dans laquelle divers aspects du jeu sont détaillés, y compris la politique de retour. À travers Michal Nowakowski, vice-président des affaires chez CD Projekt, la société indique que ils n’ont pas d’accord spécial avec Sony ou Microsoft pour rembourser les utilisateurs de Cyberpunk 2077 puisque, dans certains cas, il n’est pas pratique en raison de bugs et de problèmes de performances qu’il traîne sur PS4 et Xbox One.

De cette façon, la «balle» n’arrête pas de se déplacer entre les parties impliquées. Au cours des dernières heures, nous avons vu comment les utilisateurs ont demandé le remboursement pour l’achat de Cyberpunk 2077 et les marques ont refusé. Nous l’avons également vu dans des magasins physiques comme Game, avec trois annonces différentes dans un court laps de temps. Désormais, ce sont les responsables du jeu qui, après avoir déclaré dans le communiqué que les retours se dérouleraient, qui ont supposé que Sony ou Microsoft prendraient le relais.

Entre autres aspects, lors de la conférence CD Projekt RED, ils admettent également que n’ont pas passé assez de temps avec les versions de Cyberpunk 2077 sur la nouvelle génération de consoles, et qu’ils supposaient que Sony et Microsoft régleraient les problèmes avant le lancement. Tous ces problèmes entraînés par le jeu et la société ces dernières semaines ont fait chuter les actions de CD Projekt en bourse.

