Après plusieurs retards, il semble que Cyberpunk 2077 il sera enfin disponible dans quelques semaines. Bien que plusieurs sceptiques attendent encore une autre annonce avec un fond jaune plein de mauvaises nouvelles, CD Projekt Red garantit que le jeu arrivera entre nos mains le 10 décembre.

Lors de la réunion des investisseurs relative au troisième trimestre de l’année, l’entreprise mentionne cette date à plusieurs reprises, à la fois dans le rapport financier, comme dans une présentation aux investisseurs, et même dans une vidéo où Piotr Nielubowicz, CFO de CD Projekt Red, évoque ce titre. Voici ce qu’il a commenté:

«La dernière étape avant le lancement nécessite un dévouement et une coopération énormes de la part de toute l’équipe, ce qui est encore plus difficile maintenant car la grande majorité de l’équipe travaille toujours à domicile. C’est pourquoi je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à toute l’équipe pour sa détermination et son travail acharné. Ensemble, nous avons réalisé le plus grand projet de notre histoire. […] Dans 2 semaines, Cyberpunk sera disponible pour les joueurs du monde entier. “

Non seulement CD Projekt Red garantit que Cyberpunk 2077 sera mis en vente le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC, car au cours des derniers jours, nous avons vu plusieurs fuites du jeu. De même, un membre de cette société a révélé le temps qu’il a investi dans le jeu sans voir le générique final.

