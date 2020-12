Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/12/2020 12h00

La semaine dernière, on a appris que les investisseurs à Varsovie étaient en train de créer un recours collectif contre CD Projekt Red, ceci parce que la société polonaise “avait triché pour recevoir des avantages économiques” avec Cyberpunk 2077. Maintenant, une demande similaire a été enregistrée aux États-Unis.

Rosen Law Firm, un cabinet d’avocats de New York, a déposé un recours collectif devant un tribunal de Californie. Similaire au document juridique polonais, Les investisseurs américains ne sont pas satisfaits de l’état actuel de Cyberpunk 2077, et déclarations de CD Projekt Red avant le lancement du jeu le 10 décembre.

Le procès renvoie aux commentaires formulés par CD Projekt Red plus tôt dans l’année, où il a été mentionné que le jeu était maintenant prêt à être mis sur le marché, avant d’être retardé trois fois. De même, en novembre, Adam Kiciński, PDG de la société, a déclaré que les versions PS4 et Xbox One “jouaient étonnamment bien”. Cependant, le lancement du jeu a révélé le contraire.

Ce procès a deux objectifs. La première consiste à trouver le soutien des personnes qui ont acquis des parts de CD Projekt Red entre le 16 janvier 2020 et le 17 décembre 2020. Après avoir obtenu un soutien, demander une compensation monétaire pour un montant non spécifique. Semblable à l’affaire de Varsovie, la société derrière Cyberpunk 2077 n’a pas commenté. Nous espérons avoir plus d’informations dans les prochains jours.

Dans des sujets connexes, un problème de Cyberpunk 2077 fait référence à The Witcher 3. De même, le patch 1.06 est maintenant disponible, et nous vous disons ici quelles sont ses actualités.

Via: Business Wire

Fall Guys – Joyeux Noël!

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.