Les prochains mois seront difficiles pour CD Projekt Red. Le studio de développement devra non seulement résoudre les problèmes de Cyberpunk 2077, mais aussi faire face aux poursuites intentées par ses investisseurs.

L’étude polonaise a déclaré dans une annonce réglementaire que est au courant d’un deuxième recours collectif déposée aux États-Unis. La plainte a été déposée devant la California State District Court par des investisseurs du CDPR de ce pays.

Le Conseil d’Administration de CD PROJEKT SA ayant son siège social à Varsovie (ci-après «la Société») annonce par la présente avoir reçu la confirmation d’un cabinet d’avocats coopérant avec la Société qu’un deuxième recours collectif avait été intenté civil aux États-Unis.

Selon CD Projekt Red, le contenu du procès est le même que celui déposé fin 2020. Les actionnaires demandent au tribunal de juger si les actions entreprises par le studio et les membres de son conseil d’administration ont enfreint les lois fédérales. Selon le document, les plaignants ont été induits en erreur sur les performances de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One.

Cyberpunk 2077 aurait dû sortir en 2022, selon les employés du CDPR

Le feuilleton Cyberpunk 2077 est loin d’être terminé. Bien que l’étude obtenu des millions de dollars Grâce à la prévente, le lancement du jeu a été un fiasco de la taille de No Man’s Sky. Non seulement le jeu est arrivé chargé de bugs, mais les performances sur les consoles de la génération précédente l’ont rendu injouable.

L’étude il s’est rapidement excusé, prévoyant qu’ils savaient que le jeu ne répondait pas à la norme de qualité établie. Dans une longue vidéo, Martin Iwinski, co-fondateur de l’étude, a pris la responsabilité de ces problèmes. En revanche, Iwinski blâmé son service de contrôle qualité pour “ne pas voir les bugs” et a utilisé la rhétorique des “anciennes consoles” pour justifier pourquoi le jeu n’a pas fonctionné comme prévu

Quelques jours plus tard, Bloomberg a publié un rapport sur les conditions qui ont conduit à la débâcle au sein du studio. Bref, les managers ont vendu une version ambitieuse du jeu qu’ils n’ont pas pu livrer et ont ignoré les avertissements de leurs employés. Certains travailleurs ont déclaré que Cyberpunk 2077 aurait dû sortir jusqu’en 2022.

CD Projekt Red devra se battre pour regagner la confiance du peuple. L’entreprise a déjà élaboré un plan pour 2021 où ils espèrent corriger tous les bugs et sortir une version nouvelle génération de Cyberpunk 2077. Si les choses fonctionnent, le jeu pourrait renaître de ses cendres comme No Man’s Sky et Final Fantasy XIV l’ont fait.

L’article CD Projekt Red fait face à un deuxième recours collectif pour la mauvaise performance de «Cyberpunk 2077» a été publié dans Hypertext.