CD Projekt RED aura irrité de nombreux joueurs avec les mauvaises performances de Cyberpunk 2077 sur les consoles de base. Cela dit, il a également pris le temps de faire plaisir à une personne très connue sur Internet. Nous parlons de Marina Ann Hantzis, mieux connue sous le nom de Sasha Grey, une actrice de films pour adultes, qui a reçu un cadeau spécial de Cyberpunk 2077.

Dans une émission récente sur Twitch, l’auteur a également révélé qu’elle avait reçu un mystérieux colis, qui était une énorme boîte derrière elle. Après un certain temps à vivre avec son public et à rendre le mystère plus grand, il a décidé de l’ouvrir pour montrer son contenu.

Qu’y avait-il dans la boîte? L’édition spéciale de Cyberpunk 2077 pour PC. Ainsi, dans son déballage, Gray a montré son contenu tel que le livre d’art et la statue dans laquelle V apparaît sur une moto.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que Gray reçoit un cadeau. En fait, on peut soupçonner qu’elle est l’une des célébrités Internet préférées de l’étude polonaise. Ce qui se passe, c’est qu’en janvier, il a reçu un colis avec des surprises de The Witcher: Wild Hunt et Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur des consoles de nouvelle génération grâce à la compatibilité descendante, mais l’amélioration de ce matériel arrivera jusqu’en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

