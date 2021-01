Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 12h33

Cyberpunk 2077 Il a été impliqué dans un certain nombre de controverses depuis son lancement le 10 décembre. Maintenant, pendant une semaine, une prétendue “fuite” a affirmé que CD Projekt Red prévoyait quelque chose de similaire à No Man’s Sky et lançait une mise à jour en juin qui réparerait complètement le jeu, et du contenu qui n’était pas inclus dans le version finale du titre. Cependant, la société polonaise a complètement nié cette information, en mentionnant que “ce n’est tout simplement pas vrai”.

Les fausses informations ont été initialement publiées sur les forums GameFAQs et ont récemment été partagées sur Reddit. En plus de la supposée mise à jour de juin qui résoudrait les problèmes techniques du titre, il a été mentionné qu’à l’origine plusieurs salles du jeu allaient avoir du matériel que les joueurs pourraient utiliser pour améliorer leur équipement. De même, il a été commenté que Le personnage de Keanu Reeves, Johnny Silverhand, allait à l’origine être un PNJ inspiré du Solid Snake par David Hayter.

Ces informations sont rapidement devenues populaires sur Internet ces derniers jours. De cette façon, Le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 a publié le message suivant:

“Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs, mais cette fois, nous voulions faire une exception, car cette histoire n’est tout simplement pas vraie.”

Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs, mais cette fois, nous voulions faire une exception car cette histoire n’est tout simplement pas vraie.https: //t.co/JuOTY2qJbM – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 janvier 2021

Ce commentaire ne parle pas spécifiquement d’un point, mais plutôt il nie complètement toute «fuite». CD Projekt Red travaille actuellement sur des mises à jour pour janvier et février pour Cyberpunk 2077, qui amélioreront le jeu. Sur des sujets connexes, Cyberpunk 2077 s’est écrasé sur Steam. De même, un mod nous permet de personnaliser V à tout moment.

Via: Cyberpunk 2077

Le développement d’Age of Empires 4 progresse très bien, déclare Relic Entertainment

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.