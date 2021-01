Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les problèmes de CD Projekt RED ne se sont pas terminés après le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 sur les consoles de dernière génération. L’entreprise a tout fait pour bien sortir de la controverse; cependant, il fait déjà face à un recours collectif.

La situation est encore plus compliquée pour le développeur, car elle fait actuellement l’objet d’une enquête de l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK), qui est conscient de la situation et des problèmes que les joueurs ont rencontrés pour profiter du titre.

L’institution analysera attentivement la situation pour rendre un verdict et sanctionner ou non CD Projekt RED. Au cas où le verdict serait contre l’étude, vous recevrez une amende importante.

CD Projekt RED fait l’objet d’une enquête pour bogues Cyberpunk 2077

Selon un rapport du journal Dziennik Gazeta Prawna (via GamesIndustry), CD Projekt RED est sous le contrôle de l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs. Cette organisation a approché l’étude pour en savoir plus sur la situation et sur les mesures à prendre pour résoudre tous les problèmes liés au jeu.

CD Projekt RED et UOKiK discuteront de la question lors de plusieurs réunions et une décision sera ensuite prise sur la direction que prendra l’enquête. Si le développeur ne sort pas bien, il pourrait être accusé de pratiques commerciales déloyales.

En outre, le studio polonais pourrait être condamné à une amende pouvant atteindre 10% de ses revenus annuels. Ce serait le cas si CD Projekt RED avait échoué à faire des efforts suffisants pour corriger les problèmes du jeu et s’il utilisait des pratiques trompeuses pour promouvoir le jeu.

“Nous allons vérifier comment le constructeur travaille à introduire des corrections ou une solution aux difficultés qui empêchent le jeu [funcione] sur différentes consoles, mais aussi comment il entend agir vis-à-vis des personnes qui ont porté plainte et qui ne sont pas satisfaites de leur achat », a rapporté un représentant de l’UOKiK.

CD Projekt RED a publié plusieurs correctifs pour optimiser les performances globales du jeu sur toutes les plates-formes, en particulier sur PlayStation 4 et Xbox One. Bien que le statut du titre se soit amélioré, la société a encore beaucoup de travail à faire et a également pour résoudre certains problèmes juridiques.

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez plus de nouvelles liées à lui dans ce lien.

