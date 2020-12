Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le lancement de Cyberpunk 2077 approche. Après tant d’années de développement et plusieurs retards, le titre fera enfin ses débuts le 10 décembre. Nous savons que de nombreux joueurs ont hâte de mettre la main sur lui pour voir ce qu’il a à offrir. Cependant, il y a des gens qui ne respectent pas la date de sortie et qui ont déjà commencé à y jouer et même à diffuser leur gameplay. Si vous êtes l’un d’entre eux, nous vous invitons à ne pas partager ce contenu, car CD Projekt RED a indiqué qu’il supprimera tout le contenu lié au jeu avant sa sortie.

Le nouveau projet du studio polonais arrive à grands pas et, comme dans d’autres versions de jeux, certains joueurs pourront pré-commander leur copie. Nous vous avons récemment informé que du contenu Cyberpunk 2077 avait été divulgué et que le développeur prendrait des mesures à ce sujet.

CD Projekt RED fera tout son possible pour éviter la propagation des spoilers

Aujourd’hui, CD Projekt RED a annoncé qu’il appliquerait une mesure similaire pour toutes les personnes qui tenteront de partager le contenu du jeu avant sa première afin d’assurer une expérience sans spoiler pour tous les joueurs ou du moins jusqu’à la sortie du jeu. officiellement disponible.

Le studio a invité tous les joueurs à ne publier aucun jeu, stream, jouons ou tout autre contenu lié au jeu avant le 9 décembre à 4h00 (1 jour avant sa première). Sinon, il enverrait des forces spéciales MAX-TAC, une organisation chargée de supprimer les événements cyber-psycho-criminels dans le jeu. En d’autres termes, cela signifie que dans la vraie vie, CD Projekt RED fera tout son possible pour supprimer le matériel publié.

«Après cette date, cependant, nous aimerions qu’ils diffusent tout comme s’il n’y avait pas de lendemain. C’est 2020, qui sait, peut-être qu’il n’y en aura pas », a commenté CD Projekt RED.

Que pensez-vous des actions de CD Projekt RED? Avez-vous déjà votre copie? Dites le nous dans les commentaires.

Une partie de ces mesures vise également à maintenir l’excitation du jeu à un niveau élevé. Rappelons que la société a récemment révélé que Cyberpunk 2077 générait des bénéfices historiques pour le développeur.

Cyberpunk 2077 sera officiellement disponible à partir du 10 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez son dossier.

