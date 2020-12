La société polonaise répond aux poursuites judiciaires dans une déclaration partagée par Bloomberg.

Bien que la veille de Noël soit une date festive et festive dans de nombreux foyers, pour le conseil d’administration de CD Projekt Ce fut une nuit de difficultés, car elle était accompagnée de deux recours collectifs contre la société à la suite de la première de Cyberpunk 2077. Les actionnaires du groupe polonais estiment que le conseil les a induits en erreur avec ces déclarations des derniers mois où ils ont affirmé que Cyberpunk 2077 était prêt pour son lancement et qu’il n’était pas nécessaire de le retarder davantage, ce qui il est devenu clair que ce n’était pas comme ça.

Eh bien, avec deux recours collectifs devant, CD Projekt a publié une déclaration dans laquelle ils promettent de se défendre vigoureusement contre ces allégations, qui a été partagée par Bloomberg: «Les plaignants demandent aux tribunaux de déterminer si les actions entreprises par la société et son conseil d’administration dans le cadre de la sortie de Cyberpunk 2077 est en violation de la loi fédérale. “

Nous nous défendrons vigoureusement contre l’une de ces réclamations CD Projekt“Par exemple, tromper les investisseurs et ainsi leur faire subir des pertes », note CD Projekt lui-même dans sa déclaration, avant d’ajouter que ils pensent se défendre “vigoureusement à l’une de ces affirmations. “À ce propos, nous rappelons que le conseil d’administration de la société a assuré en novembre à ses investisseurs que Cyberpunk 2077 allait bien fonctionner sur les consoles PS4 et Xbox One de base, en plus de leur promettre la sortie du jeu. sans beaucoup de bugs, non sans garantir au préalable que le jeu n’avait plus besoin de retards.

Raisons qui ont conduit les investisseurs – et les utilisateurs – faire confiance à Cyberpunk 2077 ce devait être un produit fini le 10 décembre. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 a déjà vendu 13 millions de jeux à prix réduit, bien que son récent retrait du PS Store pèsera sur les chiffres de l’entreprise pour les prochains exercices. Si vous voulez mieux savoir ce que propose Night City pour le moment, voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC, et l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

