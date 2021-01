“Gardez le jeu pour le moment”, déclare le studio polonais dans le communiqué, ce qui laisse entendre qu’il organise le processus.

Des nouvelles sur le processus long et compliqué de retour de Cyberpunk 2077. Comme vous le savez, le studio polonais, en tenant compte lancement de jeu controversé, avec de nombreux bugs en particulier dans ses versions de PS4 et Xbox One, a promis de rendre l’argent à tous ces joueurs mécontents. Et ce chemin a déjà été entamé en retournant l’argent des comptes bancaires à ceux qui l’ont demandé.

Tout indique que ceux qui ont demandé le retour devront rendre le jeu au format physiqueCe fait a suscité un autre débat tout à fait particulier. Les joueurs qui ont demandé le retour de l’édition numérique du jeu ont vu comment, logiquement, on leur a refusé l’accès à Cyberpunk 2077. La même chose ne s’est pas produite avec les utilisateurs avec le version physique, auquel CD Projekt RED n’a pas demandé le retour du jeu, et ils ont gardé à la fois le disque et l’argent. Un vrai cadeau. Mais, il semble que l’histoire ne se terminera pas ainsi.

Dans un nouveau message automatique de l’équipe polonaise à ceux qui ont demandé le retour, nous pouvons voir quelques lignes intéressantes, qui suggèrent que les jeux devront également être retournés dans leur format physique: “Concernant les disques de votre jeu, nous vous demandons de les garder pour le moment. Nous reconnaissons que l’organisation du retour des disques n’est pas un processus particulièrement pratique et actuellement nous recherchons la solution la moins ennuyeuse pour conclure cette partie du processus. Nous fournirons plus de directives anticipées plus tard », indique-t-il dans le communiqué.

En attendant ce qui se passe avec le Le jeu physique Cyberpunk 2077 revientNous recommandons ce rapport complet dans lequel nous analysons comment le dernier projet des créateurs de The Witcher s’est amélioré et ce qui reste à améliorer. N’oubliez pas que le dernier patch du jeu a également ajouté un bug ennuyeux. Vous pouvez en savoir plus sur cette aventure en monde ouvert dans notre revue Cyberpunk 2077.

