Avant tout le chaos de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED Il a mentionné que le jeu recevrait un DLC gratuit ainsi qu’un futur mode multijoueur. Bien sûr, le studio polonais se concentre désormais sur la correction du jeu pour la dernière génération de consoles et, à ce titre, il a décidé de suspendre le développement du contenu mentionné précédemment.

Dans le cadre d’une récente réunion d’entreprise, le président du studio, Adam Kiciński, a reconnu qu’il est encore trop tôt pour dire ce qu’il adviendra de tout le contenu post-lancement, et a admis que l’équipe se concentre uniquement sur la correction Cyberpunk 2077 le plus vite possible.

«Nous ne savons pas ce qui va se passer. Pour l’instant, nous devrions nous concentrer sur l’amélioration de Cyberpunk et discuter du reste au début de l’année prochaine. Nous sommes dans une situation inhabituelle et nous devrons repenser notre cas, et c’est ce que nous voulons faire en janvier. Pour l’instant, nous allons voir l’état du mode solo, nous travaillons sur les correctifs, la communication et nous nous concentrons à nouveau sur les joueurs. Nous devrions nous asseoir et discuter des choses. “

En d’autres termes, tous les DLC gratuits et multijoueurs vont probablement souffrir de retards importants en raison des efforts de CDPR se concentrent sur l’amélioration Cyberpunk 2077 pour PS4 et Xbox One. Rappelons-nous qu’il est également prévu de lancer une version nouvelle génération du jeu, ainsi que The Witcher 3: Wild Hunt.

La source: CDPR

