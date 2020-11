Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 08:48

Il semble que Cyberpunk 2077 a souffert d’un autre retard. Heureusement, Cette fois, nous ne parlons pas du lancement du jeu, mais de la révélation du DLC. Bien que les plans originaux de CD Projekt Red étaient de fournir des informations supplémentaires liées au contenu avant la sortie du titre, ce ne sera plus le cas.

Lors de la récente réunion des investisseurs de CD Projekt Red, liée au troisième tiers de l’année, Adam Kiciński, président de la société, a mentionné que La révélation du DLC et le Season Pass auront lieu jusqu’à la sortie de Cyberpunk 2077. Voici ce qui a été commenté:

«Le plan initial était de le faire avant le lancement, mais après le récent retard, nous avons décidé d’attendre le lancement pour apporter aux joueurs le titre, puis de commencer à parler de projets futurs. Donc après le lancement ».

La raison de cette décision est liée aux multiples retards subis par Cyberpunk 2077 tout au long de l’année. Rappelons que CD Projekt Red a mentionné que nous verrons des DLC du niveau de The Witcher 3, et que Ils travaillent sur du contenu supplémentaire gratuit ainsi qu’un abonnement de saison payant.

Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version pour PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir. Sur les questions connexes, CD Projekt Red garantit que le jeu sera disponible le mois prochain. De même, le président de la société a mentionné que les performances du titre dans les versions standard de PS4 et Xbox One sont plutôt bonnes.

Via: VGC

