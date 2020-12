Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 08:20

Comme vous le savez, les débuts de Cyberpunk 2077 Cela n’a pas été ce à quoi beaucoup s’attendaient, en particulier les utilisateurs de PlayStation 4 et Xbox One. Pendant le week-end, des rapports ont fait état de plusieurs personnes obtenant des remboursements pour ces versions dans leurs magasins numériques respectifs. Maintenant Aujourd’hui CD Projekt Red, le studio responsable de ce titre, a publié une déclaration confirmant cette option pour les acheteurs insatisfaits.

Adam Kaciński, PDG de CD Projekt Red, et plusieurs membres de l’entreprise, Ils ont publié une déclaration confirmant qu’ils effectueront des remboursements pour les versions de PS4 et Xbox One, les éditions les plus touchées par les problèmes et les bugs. Voici ce qu’ils ont commenté:

«Tout d’abord, nous aimerions commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de nouvelle génération avant sa sortie et par conséquent de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat. Nous aurions dû accorder plus d’attention aux versions PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner une chance, mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console et que vous ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez choisir de rembourser votre copie. “

CD Projekt Red a mentionné que les versions numériques peuvent être remboursées sur le PSN et le Microsoft Store. Quant aux éditions physiques, vous devrez contacter le magasin où vous avez acheté le jeu. En cas de problème, vous pouvez envoyer un e-mail à la société polonaise via helpmerefund@cdprojektred.com. Cependant, cette option ne sera disponible que jusqu’au 21 décembre 2020.

