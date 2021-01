Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est passé de l’une des versions les plus attendues de la génération à l’une des plus grandes déceptions de celle-ci. Ceci puisque sa version pour PlayStation 4 et Xbox One manque d’une performance acceptable. Compte tenu de cela, CD Projekt RED a décidé de présenter des excuses à ses consommateurs et de s’ouvrir un peu.

À travers une vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux, CD Projekt RED s’est levé et s’est excusé auprès de la communauté pour avoir livré un produit différent de ce à quoi elle s’attendait. Dans le message, Marcin Iwiński, co-fondateur de CD Projekt RED, a assuré que la situation relève de la responsabilité du groupe de direction de l’étude et que son équipe talentueuse n’est pas à blâmer pour cette situation.

Obtenez Cyberpunk 2077 sur Amazon Mexique:

«Grâce à notre héritage basé sur une communication honnête, ils nous ont fait confiance et ont pré-acheté notre jeu, et malgré les bonnes critiques de la version PC, la version console de Cyberpunk 2077 ne répondait pas à la norme de qualité que nous voulions atteindre. . L’équipe de direction dans son ensemble, et moi-même, nous le ressentons profondément et cette vidéo veut l’accréditer publiquement », a expliqué le responsable.

Chers joueurs,

Ci-dessous, vous trouverez l’explication personnelle du co-fondateur de CD PROJEKT sur ce à quoi ressemblaient les jours qui ont précédé le lancement de Cyberpunk 2077, partageant le point de vue du studio sur ce qui s’est passé avec le jeu sur les consoles d’ancienne génération. pic.twitter.com/XjdCKizewq – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 13 janvier 2021

Dans la vidéo, il a également promis de réparer Cyberpunk 2077, en s’assurant qu’ils travaillent déjà sur différentes mises à jour. Le premier sera le patch 1.1, qui arrivera dans les 10 prochains jours. Quelques semaines plus tard, un deuxième patch sera disponible.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Un point important est que CD Projekt RED prétend qu’il ignorait que la version pour PlayStation 4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 était en si mauvais état. Comme ils l’expliquent, plusieurs des problèmes rencontrés par les joueurs dans le RPG n’étaient pas présents dans sa phase de test. En fait, ils pensaient que la première mise à jour de Cyberpunk 2077 ferait ses débuts sans problèmes majeurs.

Pourquoi Cyberpunk 2077 va-t-il si mal sur PS4 et Xbox One?

À la fois dans la vidéo et dans un article sur son blog, CD Projekt RED a décidé d’expliquer quelles étaient les raisons pour lesquelles Cyberpunk 2077 a été laissé en service sur PlayStation 4 et Xbox One.

La première chose que l’étude a clarifiée est qu’il existe une énorme différence entre la version console et la version PC puisqu’ils voulaient que cette dernière soit spectaculaire. Ils se sont donc concentrés sur le développement de cette plate-forme, puis l’ont réglé sur les consoles.

«Cyberpunk 2077 a un objectif énorme, il propose une multitude d’objets personnalisés, de systèmes et de mécanismes interactifs. Dans le jeu, les choses ne sont pas sur un terrain plat où nous pouvons le faire consommer moins d’énergie du matériel, sans condensation dans une ville immense et relativement sans frais. Nous l’avons rendu encore plus difficile en donnant d’abord un aspect épique à la version PC, puis en l’ajustant aux consoles. C’est ce que nous avons supposé. Et les choses ne semblaient pas très difficiles au début. Bien que nous connaissions la différence matérielle, au final, le temps a montré que nous sous-estimions la tâche », explique l’étude.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Mais qu’est-ce qui a causé tant de problèmes? CD Projekt RED attribue cela au fait d’avoir constamment à améliorer son système de streaming pour les consoles de dernière génération. Ce système est chargé d’alimenter le moteur avec tout ce que vous voyez à l’écran et le fonctionnement des mécanismes de jeu. Le problème était dû à la bande passante limitée des consoles de base de l’ancienne génération.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé des propos de CD Projekt RED? Pensez-vous qu’avec le temps, Cyberpunk 2077 sera un projet qui satisfera le sujet? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version controversée en cliquant ici.