Un travail de plus de 6 ans pour créer ce costume, digne du prochain film Mortal Kombat.

Le monde du cosplay cela demande beaucoup plus de dévouement et d’efforts qu’on ne le croit à l’extérieur. Ce n’est pas une question d’heures pour créer un costume similaire à celui de vos jeux vidéo préférés, parfois cela prend des années clouez votre représentation de ces personnages, à la fois visuellement et dans votre performance. Et, dans le cas de la scène Mortal Kombat, ce cosplayer polonais a passé plus de cinq ans à peaufiner son cosplay Sub-Zero pour atteindre un niveau de détail étonnant.

Tellement impressionnant aime laisser de la glace à plus d’un fan de la saga. Via votre compte Instagram, Cyprien démontre son cosplay Sub-Zero avec diverses poses de combat et de méditation. Une reconstitution fidèle du combattant mythique de Mortal Kombat, qui, comme nous l’avons déjà mentionné, a pris des années à être réalisée. Dans une dernière image, ce cosplayer montre l’évolution du costume de 2014 à 2021, comme signe de ses progrès dans cet art tout au long de la décennie.

Nous ne savons pas si Cyprian attend avec impatience la première de ce film Mortal Kombat qui sortira en salles (et HBO Max) le 16 avril mais si c’est le cas, plus d’un fan aura sûrement une bonne frayeur quand ils voient Sub-Zero lui-même dans la pièce. Si vous souhaitez en savoir plus sur le film, dans cette autre actualité, nous passons en revue le synopsis et les premiers détails de Mortal Kombat. Si, au contraire, vous avez voulu reprendre le combat sur vos consoles, voici l’analyse de Mortal Kombat 11.

En savoir plus: Mortal Kombat et Cosplay.

