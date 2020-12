Presque depuis son entrée dans l’industrie, les jeux vidéo nous ont laissé des histoires à retenir. Et nous ne parlons pas précisément de ceux racontés dans le jeu lui-même, mais de ceux qui sont créés et formés autour des joueurs eux-mêmes. Celui que nous vous apportons aujourd’hui n’en est pas moins, et son protagoniste est un développeur et un enfant.

Luc est un enfant atteint d’une maladie grave. Malgré cela, rien ne l’empêche de profiter de ses deux passions: les jeux vidéo et Le mandalorien. Comme vous l’imaginez peut-être, tout fan de la série Disney espère un jour voir un jeu basé sur les aventures de ce personnage. Le bon vieux Luc est allé plus loin en créant le sien.

C’est là que notre autre protagoniste entre en action, KenNL, un développeur néerlandais qui recevrait les nouvelles de Faire un vœu, une fondation pour aider les enfants malades. La demande indiquait qu’un développeur était nécessaire pour réaliser le souhait d’un enfant. KenNL a accepté dès le départ. Il a pris contact avec Luc et les deux ont commencé à travailler ensemble sur le projet: créer un jeu basé sur The Mandalorian.

En raison des conditions difficiles de Disney avec ses marques, il s’agit d’un jeu vidéo dont seul Luc lui-même peut profiter. Merci aux compétences de Ken avec le modélisation 3D et effets, a créé cette aventure dans laquelle Luc était clair dès le début ce que le jeu devrait avoir. Nous contrôlons le commandement, le protagoniste et qui voyage accompagné d’El Niño. Ensemble, ils doivent entreprendre un voyage dans lequel récupérer le navire de commandement, le Razor Crest, et éliminer quelques méchants parmi eux bien sûr. Moff Gideon.

«Luc est venu ce jour-là et ensemble, nous avons créé le jeu. Il m’a dit quoi dessiner et quoi programmer, et j’en ai profité pour lui apprendre un peu de programmation », a souligné Ken dans un article sur Reddit qui est devenu un succès retentissant grâce à son travail.