En dépit d’être un jeu qui a plus de douze ans, Grand Theft Auto IV est l’un des rares opus à rester dans le top 10, même dans cette nouvelle génération. Rockstar a à son actif un titre rond du début à la fin en termes de monde, d’histoire et de personnages, il n’a donc pas besoin de beaucoup de modifications pour booster encore plus son succès. Cependant, même si nous pouvons faire presque tout à Vice City, il y a encore des joueurs qui réfléchissent à la façon d’améliorer ce grand travail.

C’est là que la communauté des moddeurs, des personnes qui jouent le développement de jeux vidéo pour inclure de nouveaux contenus et rendre un titre complètement différent. Nous avons déjà été témoins de toutes sortes de mods dans GTA V, comme la version qui nous transforme en Iron Man, un système de dégâts plus réaliste ou même faire comme si nous étions dans Call of Duty. Quoi qu’il en soit, il y en a aussi beaucoup d’autres qui améliorent considérablement la qualité graphique.

Cela dit, et bien que ce soit sans aucun doute un excellent jeu, GTA IV a été assez dépassé dans ses graphismes, en particulier pour ceux qui veulent en profiter à nouveau ou y jouer pour la première fois. Heureusement pour nous, un moddeur a résolu ce petit problème créer un mod incroyable qui transforme Vice City en un jeu avec des graphismes améliorés, et il n’a rien à envier à aucun remake.

Hayssam Keilany est le moddeur derrière ce travail impressionnant. Il a précédemment passé une partie de son temps à implémenter d’autres mods dans GTA V, et crée maintenant une version qui vise à améliorer la qualité graphique du jeu. Ce mod comprend de nouvelles textures, des reflets dynamiques, des ombres nocturnes, des effets d’eau réalistes, entre autres.

iCEnhancer 4 et RevIVe ont été annoncés dans une bande-annonce de deux minutes au maximum dans laquelle un petit aperçu de tout ce qui est ajouté dans le mod est affiché. Et du début à la fin, les améliorations sont si réussies que Grand Theft Auto IV semble être un jeu vidéo de la génération actuelle.