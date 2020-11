Le mandalorien s’est avéré être un succès d’audience sur Disney Plus et donne le ton aux prochaines productions Star Wars. Il y a quelques jours, il a été révélé que Mando et Baby Yoda arriveraient à Fortnite dans le cadre d’un événement spécial, bien que ce ne soit pas le seul. jeu vidéo qui profitera de la franchise.

Dans Star Wars: Ordre déchu Jedi, le jeu de Respawn et Electronic Arts, il est possible de jouer avec le contrôleur grâce à un mod qui échange Cal Kestis pour Din Djarin. En installant ce mod, vous contrôlerez le chasseur de primes tout au long du mode histoire et vous utiliserez des sabres laser et des compétences Jedi que vous débloquez avec Cal Kestis.

Le Din Djarin jouable est inspiré de la version que nous voyons dans la saison 2 par The Mandalorian. Le modèle 3D a son armure, casque, cape et jetpack. Pour activer la cape, il est nécessaire de sélectionner différentes variantes du poncho Kestis. Pour l’instant, tous les designs ne sont pas compatibles avec la version actuelle.

Certaines compétences de commandement ne sont pas encore disponibles

Parce que c’est un patch non officiel, Le mod mandalorien pour Star Wars: Jedi Fallen Order ne possède pas les compétences de base du personnage de la série. La bonne nouvelle est que son créateur travaille déjà sur le code nécessaire pour faire fonctionner le jetpack, le lance-flammes et le blaster. Pour le moment, il n’y a pas de date provisoire pour voir ces options dans le jeu, c’est donc une question d’attente.

AlexPo21, auteur du mod Mandalorien, a expérience de la modification du jeu de Respawn Entertainment. Sur votre liste d’emplois sont Kylo Ren, Ahsoka Tano, Lord Vader et Dark Revan, en tant que personnages jouables. L’un des plus frappants est la possibilité d’équiper Cal Kestis avec armure de soldat de tempête, Scout Trooper ou le redoutable Purge Trooper.

L’utilisateur a également programmé un convertisseur qui permet à n’importe quel modèle 3D d’être inséré dans le jeu. Cela ouvrirait la porte à voir Baby Yoda remplacer BD1, le droïde qui nous accompagne tout au long du jeu.

Le mod mandalorien est gratuit et peut être téléchargé à partir de NexusMods. Il est à noter que ce Cela ne fonctionne qu’avec la version PC de Star Wars: Jedi Fallen Order. Les utilisateurs de la console auront le désir et leur seule alternative à jouer avec The Mandalorian sera d’attendre la confirmation de leur événement dans Fortnite.

Avec la popularité de la série Disney Plus, nous nous demandons si Disney et EA travaillent déjà sur un jeu The Mandalorian. Le dernier projet lié à un chasseur de primes était le grand Star Wars 1313, le jeu vidéo LucasArts qui nous a mis dans la peau de Boba Fett et qui a malheureusement été annulé après l’achat de Star Wars par Disney.

L’article Ce mod vous permet de jouer en tant que ‘The Mandalorian’ dans ‘Star Wars: Jedi Fallen Order’ a été publié dans Hypertext.