Dans le cadre de la présence de Sony au CES 2021, Jim Ryan, PDG de SIE, a joué dans une nouvelle vidéo PlayStation axée sur l’avenir de cette division. C’est ici que Ryan a mentionné que le film Uncharted et la série The Last of Us ne sont “que le début”, indiquant que davantage de productions de ce type sont actuellement en développement.

Rappelons qu’à la fin de 2020, Sony avait commenté que 10 séries et films basés sur les propriétés PlayStation étaient déjà en développement. Bien que Ryan n’ait pas révélé quels seront les prochains jeux à adapter pour la télévision et le cinéma, votre commentaire renforce les projets de l’entreprise. Voici ce qu’il a dit:

«Nous sommes également très heureux de proposer certaines des meilleures adresses IP PlayStation aux nouveaux médias tels que le cinéma et la télévision. Vous verrez le prochain film de Tom Holland Uncharted cette année, basé sur nos jeux d’aventure emblématiques. Et The Last of Us, un voyage émotionnel courageux, arrive sur HBO. Ce n’est que le début de l’extension de notre narration aux nouveaux médias et à un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif et le divertissement n’a jamais été aussi important. “

Le film Uncharted sortira en salles le 16 juillet 2021. D’autre part, la série The Last of Us est déjà en production sur HBO. Il sera intéressant de voir quels types de propriétés sont adaptés à chaque support. Peut-être que Horizon Zero Dawn aura 10 épisodes pour une plate-forme de streaming à l’avenir. Peut-être que God of War apparaîtra sur grand écran une fois que les théâtres rouvriront. Ce ne sera qu’une question de temps pour avoir des réponses.

Dans des sujets connexes, au cours de la même présentation, Ryan a mentionné que la PS5 avait le lancement le plus réussi de toutes les consoles PlayStation. De même, Sony a partagé de nouvelles dates pour certains de ses jeux.

