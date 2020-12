Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 19:47

Derrière tous tes ennuis Cyberpunk 2077 est l’un des meilleurs RPG de cette année, et peut-être de tous les temps. Malheureusement, ses joueurs sont plus occupés à signaler les bugs et les problèmes qu’à apprécier le titre, mais ceux qui le sont ont découvert un PNJ intéressant qui a réussi à faire sensation dans la communauté.

Via Reddit, un utilisateur sous le nom de axiome99 a partagé le clip suivant dans lequel nous pouvons voir un PNJ aléatoire jouer de la guitare. Cependant, ce qui est surprenant, c’est que vous jouez réellement de la guitare, c’est-à-dire que les notes que vous jouez reflètent le son produit par l’instrument. Vérifiez-le vous-même:

«Random NPC joue vraiment de la guitare. Les notes sont parfaites et ponctuelles et sa technique est l’une des meilleures que j’ai vues dans un jeu vidéo. En tant que guitariste, cela me rend rarement heureux et surpris. Sensationnel. “

CD Projekt Red est connu pour inclure ce type de détails dans ses jeux, car rappelez-vous que dans The Witcher 3: Chasse sauvage il y avait aussi beaucoup de moments aléatoires qui ont laissé leurs joueurs surpris. Il sera intéressant de voir quels autres événements les utilisateurs découvrent au fil du temps.

La source: Reddit

