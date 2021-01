Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Capcom et Arika ont décidé de collaborer pour apporter du contenu original de la série Street Fighter EX à Street Fighter V. Il y a quelques semaines l’arrivée de Skullomania au titre a été annoncée, mais pas en tant que personnage sélectionnable en tant que tel.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, les entreprises ont décidé de commencer avec une série de tenues spéciales pour les personnages de Street Fighter EX. Ainsi, la tenue de Skullomania est arrivée en mode Extra Battle en exclusivité au combattant G.

Ce contenu continuera alors qu’un autre personnage de Street Fighter EX, que nous avons également vu dans Fighting EX Layer, arrivera très bientôt sur le dernier titre de combat de Capcom.

Un autre combattant de Street Fighter EX arrive bientôt sur Street Fighter V

Les entreprises ont choisi un autre combattant emblématique de Street Fighter EX, qui sera également disponible dans Street Fighter V en tant que tenue. Cela signifie qu’il ne rejoindra pas officiellement la liste du jeu en tant que DLC.

Le personnage en question n’est autre que Garuda, dont l’histoire est liée à Akuma et Kairi. Pour cette raison, le personnage original de Street Fighter EX sera disponible dans Street Fighter V en tant que tenue pour Akuma.

Cette nouveauté sera disponible en mode Extra Battle à partir de demain, le 12 janvier. Une fois que les joueurs l’obtiennent, ils peuvent l’utiliser quand ils le souhaitent. La seule condition à remplir est d’utiliser Akuma.

Capcom et Arika devraient révéler d’autres tenues spéciales pour Street Fighter V à l’avenir. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse la bande-annonce du costume de Garuda ci-dessous:

Dans le cas où vous l’avez manqué: Dan rejoindra Street Fighter V au début de 2021

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC. Retrouvez toutes les actualités liées au jeu de combat dans ce lien.