La PS5 est maintenant disponible pour tout le monde et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu’il apporte: vitesse de transfert élevée grâce au SSD, rétrocompatibilité avec les jeux vidéo PS4 et nouvelles possibilités de jeu grâce à DualSense, entre autres attractions. Bien sûr, quelque chose qui a également été amélioré est le son, un élément appelé à jouer un grand rôle dans la nouvelle génération.

Dans cette section, vous avez probablement entendu parler du Son 3DMais qu’est-ce que c’est exactement et comment ça marche? Pour commencer, il faut dire que ce saut de qualité est possible grâce à Moteur Tempest, une technologie qui permet aux développeurs de créer plus facilement un environnement sonore beaucoup plus immersif que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Bien sûr, pour profiter de cette fonctionnalité vous devez configurer la PS5 pour cela, alors faites attention aux prochaines étapes.

Formats audio, appareils et paramètres

Vous pouvez utiliser n’importe quelle sortie audio sur votre PS5: des écouteurs – peu importe s’il s’agit du Sony Pulse officiel ou d’autres compatibles -, des barres de son, des téléviseurs et des amplificateurs. Dans tous les cas, la première chose est de tout savoir les formats audio pris en charge par la console. Vous pouvez accéder à sa section en naviguant dans Configuration> Système> Route audio.

Dolby Digital (max 5.1 canaux)

Dolby Digital Plus (7,1 canaux max.)

Dolby TrueHD (7,1 canaux max.)

DTS (max 5.1 canaux)

Audio haute résolution DTS-HD (7,1 canaux max.)

Audio maître DTS-HD (7,1 canaux max.)

AAC (max 5.1 canaux)

PCM linéaire (7,1 canaux max.)

Dans le cas de l’utilisation d’un casque, soit connecté à la commande de la console, soit directement à la même via le port USB, le plus important est d’accéder à l’onglet “Ajuster le profil audio 3D“, dans lequel vous trouverez une liste déroulante avec jusqu’à cinq profils sonores différents. Le système avertit que la hauteur à laquelle le son 3D est reproduit peut être perçue différemment selon chaque personne, il n’y a donc pas de meilleure idée que vérifiez vous-même les cinq profils jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous préférez.

La meilleure façon de tester est de jouer à la salle de jeux d’Astro. Tout d’abord parce que c’est un titre dans lequel Sony a fait un véritable gaspillage lorsqu’il s’agit de nous montrer différents aspects inédits tels que la vibration haptique du DualSense et le son 3D lui-même. Deuxièmement, parce que Il est entièrement gratuit et est installé en standard dans la console. Vous pouvez accéder à n’importe quel niveau et vérifier les profils audio en appréciant les effets sonores tels que la pluie, les coups de feu ou la marche sur différents types de surfaces.

