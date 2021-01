Suite à la sortie du patch 1.1, nous avons passé en revue l’état actuel du jeu CD Projekt.

Les premières semaines de Cyberpunk 2077 sont difficiles pour CD Projekt. L’attente élevée autour du jeu et un lancement avec divers problèmes Ils ont constamment mis à l’honneur le studio polonais et leur nouveau RPG. Le jeu vidéo est sorti avec bogues et erreurs différentes, et la meilleure version pour en profiter actuellement est celle de PC.

Sur PS4 et Xbox One, le l’histoire était différente dans la sortie du titre. Comme nous vous l’avons dit dans notre analyse de ces versions, le jeu a été un désastre technique. Jouez à Cyberpunk 2077 sur PS5, Xbox Series X ou Xbox Series S atténue en partie la mauvaise performance du titre, mais lors de l’exécution sur les trois consoles pour rétrocompatibilité, le jeu hérite de certains des problèmes de ces versions.

Il y a quelques jours, nous vous avons informé que CD Projekt a publié le patch 1.1, la première mise à jour majeure des deux qu’ils ont annoncées pour janvier et février. Depuis la sortie du jeu, il y a eu plusieurs mises à jour de différents types, certains occupant un espace disque important. Les erreurs, en plus des performances, avaient même à voir avec les fichiers de sauvegarde. Il était évident que J’avais besoin de travail.

Le patch 1.1 est la première mise à jour majeure des deux qu’ils ont annoncées pour janvier et févrierAprès la publication de la dernière mise à jour, dans Jeux 3D nous voulions revoir l’état du jeu. Qu’est-ce que CD Projekt a résolu? Est-ce ce à quoi nous nous attendions? ET ce qui reste à améliorer? Nous avons parcouru tous les correctifs pour faire un résumé des dispositions et nous avons également compilé certaines des questions pour lesquelles les abonnés demandent des améliorations.

CD Projekt lui-même a reconnu que le jeu ne répondait pas à la norme de qualité souhaitée (bien que ils sont fiers de la version PC). De plus, récemment, un rapport est sorti qui nous a donné de nouvelles informations sur le développement, comme le fait que certains travailleurs considéraient que le jeu sortirait en 2022. Quoi qu’il en soit, le jeu lui-même nous avons aimé et nous reflétons cela dans notre analyse.

Qu’est-ce qui a été corrigé dans Cyberpunk 2077?

CD Projekt a déclaré quelques semaines avant la sortie du jeu que Cyberpunk 2077 sortirait avec si peu de bugs que les joueurs n’allaient pas les remarquer. Et j’aurais aimé qu’il en soit ainsi, mais la réalité c’était différent. Les bugs allaient de choses mineures comme des véhicules flottants, des armes volantes ou des PNJ avec un comportement erratique, à des choses beaucoup plus graves, comme des actions qui ne se sont pas déroulées correctement dans différentes missions, qui Avance empêchée.

Les performances se sont améliorées et de nombreux bugs ont été corrigés, mais il reste du travailLa réalité est que CD Projekt s’est concentré sur résoudre tous ces problèmes dans les premiers patchs, ainsi que dans améliorer la stabilité et le performance du jeu sur les différentes plateformes. Et il est vrai que beaucoup de ces bugs qui pourraient être un obstacle pour continuer ils sont fixes, mais il reste du travail. De plus, le patch 1.1 a introduit un nouveau bogue qui brise le jeu.

En termes de performances, il est vrai que des progrès ont été réalisés, notamment sur PS4 et Xbox One. Pourtant, pour une expérience stable au moins à 30 images par seconde semble suivre travail manquant sur les consoles d’ancienne génération. Oui a amélioré le pop-in ennuyeux, la résolution moyenne que le jeu se montre et il semble que les plantages qui étaient également présents ils n’arrivent plus, du moins pas sur une base régulière.

Le problème est que, sur les consoles, pour régler la stabilité du jeu, certains aspects du jeu vidéo ont subi des coupures. Par exemple, les ombres, textures et autres détails ont été réduits dans les différents patchs pour aider à l’améliorer. Aussi certaines des mesures (comme la distance pop-in ou dessinée) ils ont blessé performance, même si elle est compréhensible.

Dans le cas du PC, la vérité est qu’évidemment les joueurs ils profitent des corrections de bogues et des améliorations de stabilité, mais ne semble pas les performances ont été considérablement améliorées. La vérité est que le jeu, avec la bonne configuration et une équipe qui prend en charge le titre, fonctionne bien sur compatible. Le lancer de rayons nous aide également à voir certains images spectaculaires.

Le correctif 1.05 suppose également que CD Projekt a introduit un amélioration de l’IA des PNJ, de sorte que ils couvriront avec plus de sens dans les combats, mais la vérité est qu’il n’y a pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Par contre, le bug du problème avec les fichiers de sauvegarde est totalement résolu sur PC et consoles, bien que les fichiers corrompus soient irrécupérables.

En plus de quelques ajustements dans les menus, le HDR et d’autres changements dans certains aspects moins importants, c’est le boulot si loin de CD Projekt en un mot. Bien sûr, le studio polonais se concentre d’abord sur la correction des bugs et l’amélioration de la stabilité; le reste il arrivera. Bien sûr, l’histoire reste la même sur un point: mieux jouer sur pc. Si vous ne pouvez pas, sur les consoles de nouvelle génération. Il ne semble toujours pas fortement recommandé de jouer sur des bases PS4 ou Xbox One.

Comment Cyberpunk 2077 devrait-il s’améliorer?

C’est clair que le principal est-ce que CD Projekt continuer à corriger les bugs et améliorer le performance. C’est la priorité et l’étude le sait. En principe, en février, le jeu devrait être dans un état acceptable dans ce domaine. Des progrès ont été réalisés, C’est indéniable, mais il est difficile de dire si effectivement dans un mois le jeu sera en bon état et sans erreurs. Esperons que oui.

Il est difficile de dire si effectivement dans un mois le jeu sera en bon état et sans erreursMais, à part cela, que manque-t-il? Nous sommes entrés dans un domaine un peu compliqué, car bien qu’il y ait des demandes plus plausibles, il n’est pas clair pour nous que tous les points discutés puissent être améliorés. En outre, certaines des demandes des joueurs peut être plus personnel et ne pas être un problème pour les autres. Le principal, comme nous l’avons dit, ce sont les bugs et les performances.

La première chose est qu’il est urgent de résoudre le problème de des foules de gens dans le jeu, en particulier sur les consoles PlayStation. Dans ces versions, la ville a toujours l’air Moins vivre que dans le reste. C’est aussi quelque chose à améliorer sur Xbox, mais chez eux le problème n’est pas si prononcé. Sur PC, cela ne semble pas être un problème. Même comme ça, semble difficile atteindre le niveau des vidéos d’il y a des années, où l’on voyait déborder Night City.

Avant que nous ayons commenté que dans un patch, le comportement des PNJ dans les confrontations a été amélioré, mais une affirmation largement entendue est que le L’IA du jeu devrait s’améliorer. Et il est vrai qu’il y a des actions de collègues ou d’ennemis qui ne s’additionnent pas trop. Les citoyens ne se comportent pas non plus toujours de la meilleure façon. C’est l’une de ces caractéristiques qui nous ne savons pas jusqu’à quel point subira des changements.

L’amélioration de l’IA est toujours très demandée, mais nous ne savons pas s’il y aura des correctifsC’est drôle car avec le patch 1.1, certains joueurs ont remarqué que le fusillade s’est amélioré sur Xbox. Pourtant, certains ajustements peuvent être apportés dans ce domaine. Il serait également intéressant de revoir un peu la conduite des véhicules, notamment en freinage. C’est vrai que c’est subjectif et que tous les joueurs ne verront pas incommode, mais c’est quelque chose dont on discute.

Peut-être le Inventaire, quelque chose de chaotique surtout en fin de partie, car nous pouvons avoir de nombreux objets, et d’autres options peuvent être intéressantes. Enfin, il semble important que le mise à niveau de la minicarte, car à plusieurs reprises, il est difficile de suivre leurs instructions. Au fait, et enfin, si vous jouez sur PC, découvrez ces 8 mods pour profiter davantage de Cyberpunk 2077.

