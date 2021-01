Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré la popularité d’autres jeux du genre, la franchise Harvest Moon a toujours une base de fans fidèles qui attendent avec impatience un nouvel opus. Natsume travaille pour plaire aux joueurs, car le prochain titre de la série est déjà en développement.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, nous vous disons que le studio a annoncé Harvest Moon: One World pour Nintendo Switch à la mi-2020. Par la suite, une version pour PlayStation 4 et la première du titre pour l’année dernière ont été confirmées.

Cependant, Natsume a annoncé qu’il avait besoin de plus de temps pour terminer le projet, il a donc décidé de le reporter au début de 2021. Ce temps supplémentaire ne servira pas seulement à peaufiner le jeu, il sera également utilisé pour amener le jeu sur Xbox One.

Harvest Moon: One World fera également ses débuts sur Xbox One

Hiro Maekawa, président et chef de la direction de Natsume, a publié un message du Nouvel An adressé aux joueurs. Dans ce document, il a réaffirmé que Harvest Moon: One World sera lancé en Amérique et en Europe cette année.

À la surprise de beaucoup, le manager a également confirmé que le jeu ne viendrait pas seulement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, car Natsume a décidé de proposer le titre à plus de joueurs et de le lancer également sur Xbox One.

Au moment d’écrire ces lignes, la version pour les consoles Sony et Nintendo est toujours confirmée pour le 2 mars. En revanche, le port pour Xbox One n’a pas encore de date de sortie exacte.

Il est donc possible que le jeu fasse ses débuts sur toutes les plates-formes simultanément ou arrive un peu plus tard sur le système Microsoft. Il faudra attendre que Natsume partage plus de détails à ce sujet dans les semaines à venir.

Bonne année de la part de Prez Hiro et de tout le personnel de Natsume <3 Lisez la suite pour des nouvelles passionnantes sur #HarvestMoon: Light of Hope and One World! pic.twitter.com/AsTgnf2ghf – Natsume Inc. (@Natsume_Inc) 1 janvier 2021

“Harvest Moon: One World est le plus grand jeu Harvest Moon de son histoire, avec de vastes zones et des villes passionnantes à explorer tout en découvrant la vie d’un fermier”, a déclaré le président de Natsume dans le communiqué.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Harvest Moon: Friends of Mineral Town a un remake et est maintenant disponible

Harvest Moon: One World arrivera sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 2 mars 2021. Sa version pour Xbox One n’a pas de date de sortie pour le moment. Vous trouverez ici plus d’informations sur la franchise.