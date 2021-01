Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 26/01/2021 12:57 pm

Après avoir été annoncé il y a près de six ans, le Borderlands il s’apprête enfin à démarrer sa phase de production. Cela dit, c’est presque un fait que nous apprendrons de nouveaux détails sur le film au cours des prochains mois, et aujourd’hui nous savons déjà quel rôle il jouera. Kevin Hart dans le long métrage.

Selon les informations de Le journaliste hollywoodien, Hart déjà réussi à conclure un accord avec Lionsgate, producteur du film, pour le rôle de Roland. Apparemment, Cerf Il avait négocié pour le rôle pendant des mois, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il l’a finalement obtenu.

Dans les jeux vidéo Roland a tendance à être un personnage assez drôle, on dit que dans le film, il aura une approche beaucoup plus sérieuse et dramatique, bien que considérant qu’ils ont choisi Cerf pour le rôle, il n’est pas difficile d’imaginer que le film manquera de comédie.

Le film de Borderlands Il sortira en 2021, mais nous n’avons pas encore de date précise.

La source: THR

