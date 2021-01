Nintendo domine dans le format physique, tandis qu’Ubisoft domine dans le format numérique.

Il n’a pas fallu un diseur de bonne aventure pour prédire grosses ventes pour le marché des jeux vidéo en 2020. Et suite à la publication du rapport annuel sur l’industrie des jeux pour le marché britannique, nous confirmons maintenant les données de l’industrie en Royaume-Uni tout au long de la période. Comme nous vous l’avons déjà informé aujourd’hui, Nintendo Switch et PS5 ont été les deux consoles les plus vendues dans le pays, mais au sein du logiciel, il y a aussi des données très intéressantes à offrir, surtout si nous parlons de la distribution des ventes numériques par rapport aux copies physiques.

67% des ventes 2020 étaient numériques vs physiques au Royaume-UniAu total, ils ont été vendus 42,7 millions de jeux au Royaume-Uni tout au long de 2020, entre physique et numérique, une croissance de 34% par rapport à 2019. De ce chiffre, les jeux numériques représentent un total de 24,5 millions de téléchargements, un peu plus de la moitié des ventes totales. Pour mettre sa croissance en contexte, ce chiffre représente une augmentation de 74% par rapport à l’année précédente, soit les ventes digitales presque doublé en 2020. Mais si nous actualisons les données d’éditeurs comme Nintendo ou Bethesda – qui ne publient pas leurs chiffres de ventes numériques – pour offrir une analyse plus précise, le casting c’est beaucoup plus déséquilibré.

Selon les médias susmentionnés, en soustrayant ces données spécifiques, 67% des ventes étaient numériques en 2020, provenant de Xbox Live, PSN, Steam et Nintendo eShop. Une augmentation également par rapport à 2019, où la distribution était de 52% pour le format numérique. “Le marché était déjà en transition vers le numérique avant 2020 », déclare l’industrie du jeu vidéo.« Cependant, la pandémie de COVID-19 a peut-être accéléré le passage aux téléchargements, de nombreux magasins étant fermés pendant de longues périodes. »Toujours et aussi difficile que cela puisse paraître, les ventes physiques ont augmenté de 2% Cette année, il montre la forte demande de jeux vidéo pendant la pandémie.

Dans le format physique, Nintendo a été l’éditeur le plus titré de l’année, et ses propres jeux représentent 20,5% de tous les jeux physiques vendu en 2020. Derrière se trouve EA avec 12,4% du total. En format numérique, le grand gagnant est Ubisoft, dont les jeux impliquent 18% des ventes numériques au Royaume-Uni, à nouveau suivi par EA avec 15%. Si nous prenons en compte à la fois les ventes physiques et numériques – nous nous souvenons que Nintendo ne propose pas de données numériques – Ubisoft a été le plus grand éditeur de l’année, avec une part de marché de 14,3% au Royaume-Uni.

FIFA 21 a été le leader incontesté de l’année dans tous les formatsEn ce qui concerne la ventes de jeux concret, et comme nous l’avions prévu ce vendredi, FIFA 21 a été le jeu le plus vendu de 2020 dans le pays. Le dernier opus de football d’EA Sports a dominé les ventes numériques et physiques, suivi de Call of Duty: Black Ops Cold War dans tous les formats, et Animal Crossing: New Horizons si nous nous concentrons sur le format physique. Bien que nous connaissions déjà le top 10 des ventes vendredi dernier, Games Industry élargit l’information en proposant la liste avec les 20 jeux les plus vendus de 2020 au Royaume-Uni dans tous les formats.

Il offre également le top 10 en format physique et numérique, séparément, pour mieux évaluer les performances des jeux en fonction du format. Ci-dessous, nous vous montrons les listes avec le jeux les plus vendus 2020 au Royaume-Uni. Mais, comme d’habitude, nous vous invitons à revoir les critiques des titres présentés sur notre site Web, que ce soit l’analyse de FIFA 21 ainsi que la critique d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que l’analyse de Call of Duty Black Ops Cold War. Maintenant oui, ce sont les grands gagnants de 2020 sur le territoire britannique.

UK Top 20 2020 (physique + numérique)

FIFA 21 (EA)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

FIFA 20 (EA)

Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) *

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

The Last of Us Part 2 (Sony)

NBA 2K20 (Jeux 2K)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) *

Spider-Man: Miles Morales (Sony)

Monopoly Plus (Ubisoft)

Marvel’s Avengers (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sony)

Cyberpunk 2077 (Bandai Namco / CD Projekt) *

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Minecraft (Microsoft)

Star Wars Jedi: Fallen Order (EA)

*N’inclut pas les données de ventes numériques.

Top 10 des physiciens britanniques en 2020

FIFA 21 (EA)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Cyberpunk 2077 (Bandai Namco / CD Projekt)

Le dernier d’entre nous: partie 2 (Sony)

FIFA 20 (EA)

Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

Top 10 numérique au Royaume-Uni 2020

FIFA 21 (EA)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

FIFA 20 (EA)

NBA 2K20 (Jeux 2K)

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

Monopoly Plus (Ubisoft)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

