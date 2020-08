Microsoft a annoncé les jeux que les abonnés au service recevront en septembre.

Nous sommes à la fin du mois, et cela signifie Microsoft a déjà annoncé les jeux qu’il offrira gratuitement aux abonnés de Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pendant le mois de septembre. Comme d’habitude, la société de Redmond propose quatre titres, disponibles pour une durée limitée.

Le plus attrayant est le premier opus de The Division, un tireur de butin créé par Ubisoft, qui part du principe qu’un virus attaché aux billets de banque a dévasté une grande partie des États-Unis. En prenant New York comme épicentre, nous devons prendre le rôle d’un membre de la société qui donne son nom au jeu pour tenter de maintenir l’ordre. La proposition, bien qu’elle puisse être jouée individuellement, se distingue par son section coopérative. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans notre analyse.

Avec lui, des jeux comme The Book of Unwritten Tales 2, une aventure graphique de style médiéval pleine d’humour, seront également offerts gratuitement pendant un certain temps; De Blob 2, une aventure de plateforme pleine de couleurs et Armé et dangereux, un jeu d’action de la première Xbox chargé de satire et d’hommages à des films bien connus.

Nous verrons comment Microsoft distribue ses promotions de jeux Xbox Live Gold à sa sortie Xbox série x, et s’il propose des titres pour votre nouveau système. Pour l’instant, nous devrons attendre, car il n’y a même pas de date de lancement prévue pour la nouvelle génération.

En savoir plus sur: Microsoft, Xbox Live Gold et Xbox One.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["xone"]).setTargeting("publisher", ["microsoft"]).setTargeting("genre", ["otros"]).setTargeting("game", ["xbox-live"]).setTargeting("url_sha1", "e2fb8033fc12f8e318400aa4e877847714b7c87e");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');