Microsoft a publié la sélection de jeux que nous pouvons télécharger gratuitement en tant que membres de Xbox Live Gold.

Nous sommes aux portes de décembre et cela signifie que c’est la date indiquée pour connaître la prochaine jeux gratuits qui sera offert dans le service Jeux avec de l’or de la famille Xbox. Microsoft a publié quels sont les 4 derniers jeux de 2020 qu’il proposera à ses abonnés et la date à laquelle chacun d’entre eux sera disponible.

De plus, il ne faut pas oublier que grâce à rétrocompatibilité de jeux sur consoles Xbox, les quatre titres fonctionnent parfaitement sur Xbox One et sur les tout nouveaux Xbox Series X et S qui viennent d’arriver sur le marché il y a quelques jours à peine, donnant le coup d’envoi des systèmes de nouvelle génération.

Xbox a publié les 4 jeux gratuits qu’elle offrira aux abonnés Live Gold et UltimateDe retour à Games With Gold, le premier des titres disponibles est The Raven Remastered, une version remaniée du jeu d’aventure publié par King Art Games en 2013, dans une intrigue dans laquelle l’agent Anton Jakob Zellner se lance dans une quête pour attraper un voleur majeur au milieu du XXe siècle. Aussi disponible à partir du 16 décembre Bleed 2, un original et endiablé tue les dans lequel nous devrons éviter les balles et tuer toutes sortes d’ennemis presque sans répit.

Complétez l’ensemble Saints Row: Gat out of Hell, l’extension démoniaque du bac à sable réussi, qui suit sa ligne folle avec une proposition d’un autre monde et un style plus sombre, mais aussi irrévérencieux que jamais. Et enfin Stacking, une proposition de plateforme originale dans laquelle on prend le contrôle d’une matriochka; c’est un travail mené par Tim Schafer, réalisateur de classiques comme Grim Fandando ou Full Throttle.

The Raven Remastered: disponible du 1er au 31 décembre

Bleed 2: Disponible du 16 décembre au 15 janvier

Saints Row: Gat out of Hell: disponible du 1er au 15 décembre

Empilement: disponible du 16 au 30 décembre

En savoir plus: Xbox Live Gold, Jeux avec Gold, Xbox One et Xbox Series X.

